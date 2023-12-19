Росіяни мають незначні успіхи біля Кліщіївки та Андріївки: в ISW розкрили деталі

Окупанти продовжують наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна, але просунутись їм не вдалося

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Війська РФ наступають на Куп'янському напрямку ​​​/ Колаж: Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 43 окрема механізована бригада

Російські війська не зупиняють наступальні дії вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна. Однак, 18 грудня окупантам не вдалося просунутися вперед. Поблизу Кліщіївки та Андріївки російські сили ймовірно досягли успіху. Про це йдеться у звіті ISW.

За повідомленням Українського Генерального штабу, українські війська відбили атаки російських сил на північному сході та сході від Куп'янська біля Синьківки та на сході від Петропавлівки. Також відбито наступи окупантів на північний захід від Кремінної поблизу Макіївки, на захід від Кремінної біля Тернів та на південь від Кремінної поблизу Спірне.

Глава Луганської обласної військової адміністрації, Артем Лисогор, повідомив про зосередження російських обстрілів на Макіївці та про важкі бої під Тернами.

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Російські пропагандисти стверджують, що війська окупантів намагаються прорвати українську оборону в районі Синьківки та Серебрянського лісу на південь від Кремінної, але українські сили контратакують. Бої також тривають біля Іванівки.

Звіт також вказує на те, що російські війська успішно атакували поблизу Кліщіївки та Андріївки.

У той же час російські сили продовжують наземні атаки на заході Запорізької області, але не досягли просування. У звіті також зазначено, що 18 грудня українські сили невдало провели наземні атаки на заході Запорізької області, за словами російських джерел.

Війна в Україні

Нанадаємо, на Куп'янському напрямку окупанти сконцентрували 1000 танків з загальної кількості 3000, які перекинули в Україну. За словами майора запасу Національної гвардії України Олексія Гетьмана, в результаті четвертої хвилі наступу у ворога немає значних просувань.

Також росіяни тривалий час намагаються захопити Авдіївку. Незважаючи на тимчасове зменшення інтенсивності їхніх наступальних дій через негоду, українські захисники очікують можливого посилення ворожих атак.

Крім цього, окупаційні війська Росії зазнають значних втрат на війні проти України. Проте у них є резерви для продовження наступальних дій. Начальник служби зв'язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фитьо зазначив, що у ворога діє воєнно-промисловий комплекс і на їхніх складах зберігається велика кількість озброєнь.

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