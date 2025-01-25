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"Успіх – це мир": Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ

Руслана Заклінська
25 січня 2025, 18:55
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Зеленський висловив підтримку прагненню Дональда Трампа до миру.
'Успіх – це мир': Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ
Формат мирних переговорів залежить від плану завершення війни / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключове із заяви Зеленського:

  • Формат переговорів з РФ залежатиме від плану завершення війну
  • Переговори без України не принесуть реальних результатів
  • Формат переговорів має бути визначеним на папері перед зустріччю

Формат мирних переговорів із Росією буде залежати від того, як буде виглядати план завершення війни. Вести переговори без України неможливо. Про це заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції з молдовською колегою Маєю Санду.

Глава держави наголосив, що Україну неможливо виключити з переговорного майданчика, адже без її участі переговори не матимуть реальних результатів і будуть лише політичним кроком.

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"У мене були хороші зустрічі з Трампом і розмови. Я ще раз підтверджую свою підтримку того, що він хоче досягти успіху. Я впевнений, що у нього є великі шанси. Будемо сподіватися, що йому це вдасться. Але це можна зробити тільки разом з Україною," - сказав Зеленський.

Президент зауважив, що формати переговорів можуть змінюватися залежно від плану завершення війни. Зеленський підкреслив, що важливо, аби формат переговорів був чітко визначений до зустрічі.

"Формати залежать від того, який буде план щодо закінчення війни. І я серйозно дуже налаштований, що американська сторона, європейська сторона -всі хочуть успіху, а успіх для всіх - це мир. Перед тією чи іншою зустріччю повинен бути на папері формат, як ми зможемо досягти справедливого миру. Я думаю, ми сьогодні повинні сфокусуватися саме на цьому", - додав він.

'Успіх – це мир': Зеленский розповів, яким буде формат переговорів з РФ
Формула миру / Інфографіка: Главред

Мирні переговори з Росією - останні новини

Як повідомляв Главред, 24 січня лідер РФ Володимир Путін заявив, що нібито готовий до переговорів. Президент України Володимир Зеленський натомість сказав, що Путін намагається маніпулювати прагненням президента США Дональда Трампа досягти миру. Зеленський підкреслив, що російські маніпуляції більше не матимуть успіху.

Також президент зазначив, що на майданчику переговорів повинні бути присутні Україна, США, Європа та Росія, але наразі немає загального плану мирних переговорів. Зеленський додав, що саме Росія не хоче переговорів, а Україна прагне завершити війну.

Крім цього, український президент зауважив, що Росія поширює багато фальшивих сигналів, як у 1917 році. Зеленський пояснив, що рішення РНБО про заборону будь-яких переговорів з Росією під час війни було необхідним, оскільки Путін активно намагався впливати на Україну через сепаратистів та інші канали.

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Понад 70% українців підтримують завершення війни з Росією дипломатичним шляхом. Проте йдеться про процес діалогу, а не поступки. Про це свідчить дослідження Київського міжнародного інституту соціології.

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що поки що не бачить імовірності переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Зеленський також вважає, що Україна не може вести переговори з Путіним, оскільки Росія може використати будь-яку паузу в бойових діях для зміцнення своєї окупаційної армії. Після цього РФ може знову наступати на Україну для її окупації, але вже уникаючи помилок, які робила раніше.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україні потрібне справедливе завершення війни. Київ не цікавить аналог Мінського формату, де Москва могла б ультимативно висувати свої "вимоги". За його словами, російським представникам не місце на Саміті миру доти, доки не вироблено принципів реалізації формули Зеленського та примусу РФ до її виконання.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що країна-агресор РФ нібито готова до мирного вирішення війни в Україні. При цьому Путін висуває умови. Господар Кремля хоче гарантій для Москви і зберегти захоплені території.

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