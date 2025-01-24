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Трампом маніпулюють: Зеленський відреагував на "готовність" Путіна до переговорів

Руслана Заклінська
24 січня 2025, 22:24оновлено 24 січня, 23:06
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Володимир Путін намагається зловживати мирними прагненнями Трампа, заявив президент Зеленський.
Трампом маніпулюють: Зеленський відреагував на 'готовність' Путіна до переговорів
Путін намагається зловживати мирними прагненнями Трампа / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru

Ключове із звернення Зеленського:

  • Путін намагається маніпулювати прагненням Трампа досягти миру
  • Жодні російські маніпуляції не вдасться здійснити
  • Постачання іноземних компонентів для виробництва дронів і ракет РФ потрібно перекрити

Лідер РФ Володимир Путін хоче маніпулювати президентом США. Російський диктатор використовуює прагнення до миру Дональда Трампа в своїх інтересах. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Президент провів засідання Ставки. Керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко доповів Зеленському щодо військового потенціалу Росії та готовності Путіна продовжувати війну й маніпулювати лідерами світу.

відео дня

"І зокрема він (Володимир Путін - Главред) хоче маніпулювати прагненням президента Сполучених Штатів Америки досягти миру. Я впевнений, що жодні російські маніпуляції більше не вдадуться", - заявив Зеленський.

За його словами, друге питання стосувалося забезпечення підрозділів на передовій зброєю та ресурсами.

"Я дякую всім у державі, хто підходить до цього питання відповідально", - наголосив президент.

Атака дронів

Також Зеленський розповів, що більше 50 безпілотників різних типів атакували Україну. Більшість із них вдалося знищити, однак були й влучання.

"На жаль, люди загинули. Мої співчуття. Ці влучання "шахедів" у будинки в Броварах та у Глевасі – це дрони, які вироблені вже в Росії", - зазначив президент.

Глава держави розповів, що більшість із російських дронів – це іранські "шахеди", але вироблені в російському Татарстані після того, як ворог освоїв технолої Ірану. Зеленський зауважив, що всі ці дрони, як і ракети, містять іноземні компоненти, тому важливо перекрити постачання таких компонентів до Росії.

"Все постачання будь-яких компонентів для терору в Росію має бути перекрито, щоб був зупинений цей терор. І це стосується не тільки захисту життя в Україні. Зараз російські "шахеди" б’ють по будинках наших людей, по нашій інфраструктурі, але в будь-який момент росіяни можуть перенести терор у будь-яку іншу країну – куди їм накажуть", - наголосив він.

Зеленський заявив, що всі, хто допомагає Росії будувати терористичний потенціал, обходити санкції та будувати виробництва зброї, повинні відповідати за свої дії.

Крім цього, президент України подякував українським воїнам, зокрема тим, хто здійснює далекобійні удари по російських військових об'єктах. Окремо Зеленський подякував працівникам Служби зовнішньої розвідки України і відзначив їх нагородами за службу.

Трампом маніпулюють: Зеленський відреагував на 'готовність' Путіна до переговорів
План перемоги / Інфографіка: Главреда

Зустріч Трампа з Путіним - останні новини

Як повідомляв Главред, 23 січня президент США Дональд Трамп заявив, що США працюють над мирною угодою для припинення війни між Росією та Україною. Він зазначив, що ключ до миру в руках Росії, адже Україна готова до переговорів.

Трамп також заявив, що хоче якнайшвидше зустрітися з Путіним, щоб припинити війну в Україні. Водночас президент США сподівається, що Китай допоможе в цьому процесі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Володимир Путін готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом. Він додав, що Москва чекає на сигнали від Вашингтона і нібито виступає за швидке відновлення переговорів.

Згодом Путін заявив, що Росія готова до переговорів для завершення війни в Україні, але зазначив, що це неможливо через указ, введений у 2022 році президентом Зеленським, який забороняє діалог з Путіним. Путін сподівається, що західні союзники "змусять" Зеленського скасувати цю заборону.

У відповідь очільник ОПУ Андрій Єрмак зазначив, що Путін намагається вести переговори на нереальних умовах і закликав його повернутися до реальності.

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Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.

За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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