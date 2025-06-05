Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці: хто у списку

Перерахунок провели ще у квітні, проте через технічні нюанси виплати затрималися. Тому у червні пенсіонери в Україні отримають доплати одразу за 3 місяці.

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Пенсіонери отримають доплати одразу за три місяці/ колаж: Главред, фото: freepik.com, ua.depositphotos.com

Коротко:

Частина українських пенсіонерів отримають доплати до пенсії одразу за три місяці

Йдеться про працюючих пенсіонерів, які станом на 1 березня набули ще 24 міс. стажу після останнього перерахунку

Частина українських пенсіонерів отримають доплати одразу за три місяці. Це стосується працюючих пенсіонерів, які до 1 березня набули щонайменше два роки страхового стажу.

Розмір надбавки буде залежати від стажу і рівня заробітної плати. Така надбавка може бути на рівні в середньому від 300 до понад 500 грн на місяць. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Зазначається, що перерахунок провели ще у квітні, але виплати будуть надходити тільки зараз, разом із червневою пенсією. Причина такої затримки у тому, що виникли певні технічні нюанси, зокрема, була потреба оновлення даних у державних реєстрах.

Доплати за квітень, травень у червень разом із червневою пенсією отримають працюючі пенсіонери, які станом на 1 березня набули не менш як 24 місяці страхового стажу після останнього перерахунку чи призначення пенсії.

У 2025 році таких пенсіонерів 629 тисяч осіб з 2,8 мільйона пенсіонерів, які продовжують працювати.

Виплатний період триває з 4 до 25 числа кожного місяця. Якщо пенсія призначена на вихідний, то її перерахують достроково. Розмір надбавки залежить від трьох факторів:

наявного стажу понад два роки;

рівня заробітної плати;

індивідуального коефіцієнта.

Якщо пенсіонер має стаж 30 років і пенсію у розмірі 5 тис. грн, то розмір його надбавки може становити 333 грн, а якщо він має пенсію 6 тис. грн, то розмір надбавки може становити 400 грн.

Також, крім перерахунку працюючим пенсіонерам, з 1 квітня у нашій державі також індексували пенсії за віком. Йдеться про громадян віком від 65 років, які мають достатній стаж. Також підвищення отримали українці 70+, 75+, 80+ – залежно від умов і розміру пенсії.

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Пенсійний фонд України (ПФУ) Пенсійний фонд України - центральний орган виконавчої влади, який здійснює управління соціальною системою загального обов'язкового державного пенсійного страхування; проводить збір, акумуляцію та облік страхових внесків; призначає пенсії і готує документи щодо їх виплати; забезпечує своєчасне та в повному обсязі фінансування і виплату пенсій, соціальних виплат, що здійснюються відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; забезпечує виплату пенсій і соціальних виплат, здійснюваних відповідно до законодавства за рахунок Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України; здійснює контроль за цільовим використанням коштів Пенсійного фонду України.

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