УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Росія готує нові удари: українців попередили про ескалацію на фронті після 30 вересня

29 вересня 2022, 17:13

Начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ заявив, що окупанти готові будуть наносити нові удари по критичній інфраструктурі.

Війська РФ, Олексій Громов
Війська РФ, Олексій Громов / УНІАН, Укрінформ

Після "референдумів" на захоплених територіях України і мобілізації в РФ можлива ескалація на фронті.

Зокрема, росіяни можуть спробувати активізувати бойові дії на сході та півдні.

Як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, окупанти готові будуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі.

"Після проведення псевдореферендумів і нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися нанесенням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - заявив Громов.

Він також зазначив, що будь-які заяви росіян не змінюють нічого для України.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

Читайте тажке:

війна в Україні ЗСУ Генштаб ЗСУ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

18:11

Онуків Пугачової хочуть забрати на війну після її втечі з РФ

18:01

Favbet Foundation передав для ЗСУ позашляховик та чергову партію дронів

17:38

Окупанти зґвалтували вагітну жінку, вона втратила дитину: стали відомі імена нелюдів

17:25

В Україну з російського полону повернули 6 людей: серед них є жінкиВідео

17:19

Голос країни-12 на ТЕТ: хто з учасників вступив до лав ЗСУ, а у кого родина зараз в окупаціїВідео

Реклама
17:17

Рамзан Кадиров стане головним руйнівником Кремля - Жданов

17:13

Росія готує нові удари: українців попередили про ескалацію на фронті після 30 вересняВідео

16:59

НАТО вдарить авіацією і ракетами по РФ, якщо Путін застосує ядерну зброю – МЗС ПольщіВідео

16:43

Повалення Путіна: названі головні претенденти на пост президента РФ - PoliticoВідео

16:29

Зміни почнуться вже через добу: що буде з організмом після року без сигарет

16:27

"По-іншому більше не могла": Надя Дорофєєва розповіла, що змусило її піти від Дантеса

16:12

Хитрі військкоми в РФ лізли у кватирку і намагалися "викурити" призовників пожежною сигналізацієюВідео

16:03

Зеленський екстрено скликає РНБО: всі подробиціВідео

15:59

"Ноги аж трясуться, наші всі дрищать": окупанти в паніці через удари HIMARS ЗСУВідео

15:51

Дістали всі: Алла Пугачова забрала дітей і поїхала з РосіїВідео

15:51

Прикмети на 30 вересня: які 5 речей потрібно зробити, щоб залучити удачуВідео

15:41

Аварія на трубопроводі "Північний потік" сталася через умисну диверсію - СтолтенбергВідео

15:29

Настя Каменських зняла обручку: її та Потапа запідозрили в розставанні

15:12

"Нічого, крім як брехати, не вміє": Гіркін раптово "пройшовся" по СимоньянВідео

15:04

Найсмачніша і бюджетна закуска по-італійськи: 2 швидких рецептаВідео

Реклама
15:01

"Російська армія скінчилася": з мобілізацією у РФ Путін пішов ва-банк - ЖдановВідео

14:27

Ракетний удар РФ по Дніпру: на місці вибухів знайшли тіло ще однієї дитиниВідео

14:21

"Не потрібно лити бруд на своїх громадян": Буланова вирішила повчити Галкіна і Пугачову

14:18

Путін "розмахує ядерним кийком" з однією чіткою метою – генерал СШАВідео

14:18

Путін хоче 30 вересня підписати договір про "приєднання" до РФ окупованих територій УкраїниВідео

13:54

Які кольори приносять щастя і удачу знакам зодіакуВідео

13:37

"Там просто катастрофа": Жданов розповів, куди відправлять помирати мобілізованих в РФ

13:35

"Це займе кілька років": у Пентагоні заявили, що Україна не отримає обіцяні 18 HIMARS найближчим часомВідео

13:30

Як довго можна зберігати яйця: відповіді на найцікавіші питанняВідео

13:22

ЗСУ почали вибивати окупантів з Луганщини та брати в полон "мобіків" з РФВідео

13:20

У Фінляндії завершилися зйомки українського епізоду найпопулярнішого шоу The song of my life

13:01

РФ перекине до Білорусі 20 тисяч мобілізованих - розвідкаВідео

12:56

"На тиждень, до другого": виконавець пісні Комарово Ігор Скляр їде воювати за РФ

12:53

"Це було фатальне рішення": Путіна скинуть з поста через мобілізацію – ЖдановВідео

12:47

"Більшість з вас підтримує війну": у Грузії тролять росіян, які тікають від мобілізаціїВідео

12:39

2023 - рік якої тварини за східним календарем: в чому зустрічати і що готувати

12:23

Замість одягу - позолота: Гвінет Пелтроу повністю роздяглася для відомого глянцю

12:15

"Били до ран і крові": Дьомін шокував розповіддю про дитинство

12:04

Майор потрапив під обстріл: в Україні ліквідовано російського окупанта Курбанова

12:00

Рішення про додаткову мобілізацію буде приймати Генштаб - РезніковВідео

Реклама
11:41

Мобілізація в Росії повністю поховає путінський режим - ЖдановВідео

11:41

"Хтось набрехав": результати "референдуму" РФ фальшиві - помилку помітив уважний математикВідео

11:31

Помер автор хіта Gangsta's Paradise - 59-річний репер Coolio

11:17

Гороскоп Таро на жовтень 2022: Козерогам - трагічна звістка, Рибам - сварка, Водоліям - поїздкаВідео

11:05

Окупанти вдарили касетними бомбами по Дніпропетровській області: постраждали 15 осіб

10:53

"Від батальйону 10 осіб залишилося": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати в УкраїніВідео

10:04

ЗМІ з'ясували, що Путін пообіцяв Ірану за військову допомогу

09:58

Притягнуть гроші магнітом: 3 знаки зодіаку зможуть розбагатіти в жовтні 2022

09:57

Окупанти потрапили в засідку на Харківщині: ЗСУ "покришили" росіян разом з бронетехнікоюВідео

09:46

Путін визнав програш російської армії в Україні - ЖдановВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Маріуполя
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти