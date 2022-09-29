Росія готує нові удари: українців попередили про ескалацію на фронті після 30 вересня

Війська РФ, Олексій Громов / УНІАН, Укрінформ

Після "референдумів" на захоплених територіях України і мобілізації в РФ можлива ескалація на фронті.

Зокрема, росіяни можуть спробувати активізувати бойові дії на сході та півдні.

Як заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу, окупанти готові будуть завдати нових ударів по критичній інфраструктурі.

"Після проведення псевдореферендумів і нарощування противником своїх сил не виключається ескалація ситуації. Це буде характеризуватися нанесенням ударів противника по критичній інфраструктурі з одночасною спробою активізації бойових дій з метою захоплення всієї території Донецької, Запорізької та Херсонської областей України", - заявив Громов.

Він також зазначив, що будь-які заяви росіян не змінюють нічого для України.

Референдум на захоплених територіях України

Нагадаємо, раніше так звані "громадські палати "ДНР" і "ЛНР" звернулися до своїх ватажків – Дениса Пушиліна і Леоніда Пасічника – із закликом провести "референдум" про нібито входження окупованих територій до складу РФ. В Офісі президента України у відповідь підкреслили, що такі "заходи" нічого не змінять: Крим, Донецька і Луганська області – території України.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Москва придумує різні способи "заспокоєння" прихильників війни в Україні. Водночас ЗСУ роблять свою роботу - звільняють українські землі та знищують ворожі війська.

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що позиція України щодо звільнення своїх земель залишається незмінною.

У Євросоюзі пообіцяли ввести нові санкції проти РФ через намір провести так званий "референдум" на окупованих територіях України. У США і НАТО засудили плани РФ провести незаконні "референдуми".

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