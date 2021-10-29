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З'явилися подробиці про смерть молодої київської вчительки, яку після пологів вбив коронавірус

29 жовтня 2021, 15:55

Точна дата смерті невідома. Повідомлення про цю трагедію з'явилося 28 жовтня.

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Ірина Шамота не побачила новонародженого сина / ТСН

У Києві від ускладнень коронавірусу померла 34-річна учителька англійської мови Ірина Шамота. Вона померла через 11 днів після народження другої дитини, яку навіть не встигла побачити.

За інформацією телеведучої ТСН Марічки Падалко, Ірина працювала в Київській середній школі №155.

Крім того, видання Новини.Live пише, що коронавірус і педагога діагностували за кілька тижнів до пологів. Однак жінка з невідомих причин відмовилася від госпіталізації.

Ірина хотіла приховати хворобу і про COVID-19 знали тільки найближчі її люди.

Після пологів вона опинилася в реанімації під апаратом ШВЛ. І весь цей час поруч був її чоловік.

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"Прибула в 4-й пологовий і подзвонила, що вона неподалік від мене. Їй сказали лягати в лікарню, але вона відмовилася. Чому так - не знаю і не розумію. Мали ще поговорити з цього приводу, але так і не склалося. Пізніше написала, що їй дуже погано, вона вдома. А вже 18 жовтня написала в Інстаграм, що 17 жовтня народила хлопчика. Все... Після того на мої повідомлення не відповідала", - розповіла колега і подруга Ірини.

Тепер без матері залишилися двоє дітей: дочка Софія, яка навчається в третьому класі, і новонароджений син. Дівчинка зараз з батьком, а новонароджений малюк - з тіткою і бабусею.

Близькі Ірини не впевнені в тому, що вона приймала призначені ліки від коронавірусу, адже боялася нашкодити синові.

читайте такожМОЗ рекомендує: в Україні стартувала вакцинація дітей проти коронавірусу"У школі вона працювала з 2009 року. Учні та батьки її любили і поважали. Вона дуже серйозно і відповідально ставилася до роботи, переживала за кожного учня. Характер бойовий і за своїх "порве". Як вовчиця оберігала учнів, допомагала. Дбала як про своїх рідних. З будь-якою справою могла впоратися. Складнощі - це не про неї, не про її характер", - додали колеги Ірини.

Учні теж згадують її тільки добрим словом і кажуть, що її уроки були незабутніми. Ірина підносила навчання як гру. Тепер на допомогу її родині небайдужі українці збирають гроші.

Нагадаємо, раніше на Львівщині від коронавірусу в один день померла пара літніх людей. Чоловік і дружина були разом ще зі школи, а потім провели місяць в одній реанімаційній палаті. Чоловік зміг прожити без жінки лише 12 годин.

Також раніше львівський лікар Тарас Жиравецький заявив, що щодня в Україні інфікується коронавірусом не менше 100 тисяч осіб.

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