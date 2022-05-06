Пішов з життя відомий письменник-фантаст

Помер знаменитий український письменник-фантаст Сергій Дяченко / фото: facebook.com/Марина Дяченко

Помер популярний письменник-фантаст Сергій Дяченко, який написав разом зі своєю дружиною Мариною десятки романів, повістей і сценаріїв до фільмів. Автору було 77 років.

"Сергій Дяченко. 14 квітня 1945 - 5 травня 2022", - написала у Facebook його дружина Марина Дяченко, не озвучивши причину смерті українського письменника.

Шанувальники творчості Сергія не можуть повірити, що його не стало.

"Ви і ваш чоловік стали для мене в дитинстві кращими авторами-фантастами! Я "Варан" та "Мідний король" перечитувала десятки разів! Сподіваюся, ви тримайтеся, але просто не забувайте, що ми тут всі любимо і поважаємо вашого чоловіка, він назавжди залишиться в пам'яті майбутніх поколінь, а значить, він майже Безсмертний", - написала Марині киянка Марія.

"Величезна частина нашого життя пов'язана з вашими книгами... Тільки вчора сказала чоловікові: треба подивитися в Інтернеті, як там вони? Ну як же так. Співчуваємо, Марина Юріївна. Ви - частина нашого життя, частина нашої душі. Ви безсмертні, але вам зараз від цього не легше... Сил вам, наші серця - з вами!"- написала ще одна прихильниця творчості Дяченка.

У березні 2018 року у письменників померла дочка Анастасія. Їй було 22 роки. Вона успішно вчилася на режисера в Університеті Південної Каліфорнії. Дівчина похована на маленькому старовинному кладовищі біля підніжжя гори Сан-Габріель.

Можливо, там буде похований і Сергій Сергійович. Вони з дружиною жили вже тривалий час жили в Лос-Анджелесі...

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