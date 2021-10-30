У Києві від коронавірусу померло відоме подружжя-письменники

У столиці від коронавірусу померли письменники

У столиці від коронавірусу померло подружжя письменників із різницею в один день. Тимур та Олена Литовченко тяжко хворіли на COVID-19, повідомила їхня донька Людмила Литовченко в Facebook.

Людмила уточнила, що її мати померла 28 жовтня о 19:30, а батько – 29 жовтня вранці о 5:15.

Дочка зазначила, що її батьки були з інвалідністю, мали низку супутніх захворювань і не прищеплювалися, "оскільки сімейна лікар не змогла організувати вакцинальну бригаду, а ходити нормально вони не могли".

"Мама і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Неможлива втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", — написала дочка померлого подружжя.

читайте також"Не доживе до ранку – скінчився кисень": Українка щодня рятує хвору коронавірусом матір

Реклама

Тимур Литовченко писав фантастику в різних жанрах, починаючи від науково-популярної до містики і жахів, авантюрно-Історичні романи, детективи.

Олена Литовченко була автором кількох авантюрно-історичних романів і детективів.

З 2011 року подружжя спільно почали писати історичну прозу. Їхні романи виходили у світ у Харківському видавництві Фоліо.

Раніше Главред писав про те, що в Києві від ускладнень коронавірусу померла 34-річна учителька англійської мови Ірина Шамота. Вона померла через 11 днів після народження другої дитини, яку навіть не встигла побачити. Ірина працювала в Київській середній школі №155.

Коронавірус у педагога діагностували за кілька тижнів до пологів. Однак жінка з невідомих причин відмовилася від госпіталізації.