У Києві від коронавірусу померло відоме подружжя-письменники

Тимур Литовченко писав фантастику в різних жанрах, починаючи від науково-популярної до містики і жахів, авантюрно-історичні романи, детективи.
У столиці від коронавірусу померло подружжя письменників із різницею в один день. Тимур та Олена Литовченко тяжко хворіли на COVID-19, повідомила їхня донька Людмила Литовченко в Facebook.
Людмила уточнила, що її мати померла 28 жовтня о 19:30, а батько – 29 жовтня вранці о 5:15.
Дочка зазначила, що її батьки були з інвалідністю, мали низку супутніх захворювань і не прищеплювалися, "оскільки сімейна лікар не змогла організувати вакцинальну бригаду, а ходити нормально вони не могли".
"Мама і тато, ви назавжди залишитеся зі мною. Моїх крил більше немає. Я не знаю, що робити без вас. Неможлива втрата. Я люблю вас, не вберегла, вибачте... За сварки, за те, що не приділила достатньо уваги", — написала дочка померлого подружжя.
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Тимур Литовченко писав фантастику в різних жанрах, починаючи від науково-популярної до містики і жахів, авантюрно-Історичні романи, детективи.
Олена Литовченко була автором кількох авантюрно-історичних романів і детективів.
З 2011 року подружжя спільно почали писати історичну прозу. Їхні романи виходили у світ у Харківському видавництві Фоліо.
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