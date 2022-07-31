Знищили з командиром: ЗСУ розгромили цілу роту окупантів, яка тільки прибула на Херсонщину

ЗСУ розгромили цілу роту окупантів, яка тільки прибула на Херсонщину/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські військові розгромили в Херсонській області цілу роту окупантів, які тільки прибула туди з російського Іваново.

Загарбників передислокували на окуповану Херсонщину цього тижня, але їх одразу накрила вогнем українська артилерія. Про це повідомив журналіст Роман Цимбалюк.

Після такої "гарячої зустрічі" новоприбулих російських військових одразу поменшало – внаслідок обстрілу загинули восьмеро окупантів, зокрема і командир роти. Ще понад 14 отримали поранення.

За інформацією журналіста, роту окупантів було знищено 26 липня. Він зазначає, що вона входила до складу 98 повітряно-десантної дивізії (в/ч 65451, Іваново).

При цьому, за словами Цимбалюка, російське командування не встигає компенсувати втрати серед особового складу, яких загарбники зазнають на Херсонщині.

"Незважаючи на очевидну небезпеку бути відрізаними на правому березі Дніпра, командування ЗС РФ продовжує перекидати людей та техніку в Херсонську та Миколаївську області з інших напрямків. Проте втрати серед особового складу в цьому регіоні зростають швидше, ніж встигають доправляти нові сили (у зв'язку з руйнуванням Антонівського мосту переміщення утруднене)", – зазначив журналіст.

Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.

Пізніше стало відомо, що через масований обстріл Миколаєва окупантами загинув відомий бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина.

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