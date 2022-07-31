Миколаїв зазнав масованого обстрілу: зруйнована низка об’єктів, пошкоджені житлові будинки

Миколаїв зазнав масованого обстрілу/ Telegram "Пруф Миколаїв", УНІАН

Російські загарбники у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів.

Після "прильотів" у декількох місцях спалахнули пожежі. Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

Вибухи відбулися під час повітряної тривоги, яку оголосили о 01:01 і яка тривала аж до 06:00 ранку.

Мер міста зазначає, що цей обстріл був найсильнішим за весь час. Внаслідок ворожої атаки на Миколаїв були зруйновані низка об’єктів та пошкоджені житлові будинки.

"Сьогодні Миколаїв піддався масованому обстрілу. Напевно найсильнішому за весь час. Потужні вибухи лунали після першої ночі та близько п’ятої ранку. Зруйновано низку об’єктів, пошкоджено житлові будинки", – зазначив Сєнкевич.

Миколаїв зазнав масованого обстрілу/ скрін

На місцях "прильотів" виникла низка пожеж. Там працюють рятувальники.

Пожежа після обстрілу Миколаєва/ Telegram "Пруф Миколаїв"

У місцевих Telegram-каналах повідомляють, що під час обстрілу один з "прильотів" був у лісосмугу. Там спалахнула пожежа.

Пожежа у лісосмузі після обстрілу Миколаєва/ Telegram "Пруф Миколаїв"

Пожежа у лісосмузі після обстрілу Миколаєва/ Telegram "Пруф Миколаїв"

Нагадаємо, російські загарбники вранці у п’ятницю, 29 липня, вдарили ракетами по одному з районів Миколаєва. Ворожий снаряд влучив поряд із зупинкою громадського транспорту. Внаслідок атаки окупантів загинули п’ятеро мирних мешканців, ще семеро постраждали.

Раніше повідомлялося, що у районі популярного курорту Коблеве (Миколаївська область) двоє людей підірвалися на міні.

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