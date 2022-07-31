Внаслідок обстрілу Миколаєва загинув український мільйонер і власник великої компанії Вадатурський – ЗМІ

Також загинула його дружина.
Через масований обстріл Миколаєва окупантами, який стався у ніч на 31 липня, загинув відомий бізнесмен, власник найбільшої зерноторгової компанії "Нібулон" Олексій Вадатурський.
Інформацію про це підтвердив заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров у коментарі виданню "РБК-Україна". Зазначається, що разом з Вадатурським загинула і його дружина.
Про це також повідомляє місцеве видання "Новини Н", посилаючись на джерела у Миколаївській міській раді.
Про загибель Вадатурського повідомив також народний депутат України Олексій Гончаренко у своєму Telegram.
"Цієї ночі в результаті обстрілу Миколаєва загинув Герой України, власник однієї з найбільших компаній України "Нібулон" Олексій Вадатурський та його дружина. Мої співчуття сім'ї... З їхнім сином Андрієм разом працювали у Верховній Раді минулого скликання", – написав Гончаренко.
Проте через деякий час допис Гончаренка про загибель Вадатурського був видалений.
Про те, що внаслідок масованого обстрілу Миколаєва загинули дві людини, розповів міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич в ефірі національного телемарафону.
Що відомо про Олексія Вадатурського
Олексій Вадатурський – український підприємець, Герой України, власник однієї з найбільших в Україні зерноторгових компаній "Нібулон".
Ця компанія займається вирощуванням сільськогосподарських культур. При цьому у своїй роботі вони застосовують зарубіжні технології та високопродуктивну техніку з-за кордону. Ще однією сферою їхньої роботи є племінне тваринництво.
"Нібулон" віднедавна також займається суднобудівництвом.
Масовий обстріл Миколаєва
Раніше повідомлялося, що окупанти у ніч на неділю, 31 липня, масовано обстріляли Миколаїв. Обстріл відбувався, зокрема, і з застосуванням касетних снарядів. Мер міста зазначає, що ця атака була найсильнішою за весь час. Внаслідок неї була зруйнована низка об’єктів і пошкоджені житлові будинки.
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