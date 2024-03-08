Знищили 50 бригад РФ: полковник ЗСУ назвав умову контрнаступу ЗСУ в 2024 році

Військовий експерт зазначає, що за період контрнаступу ЗСУ в 2023 році українські військові змогли знищити 3600 одиниць російської артилерії.

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Полковник ЗСУ назвав умову контрнаступу ЗСУ в 2024 році / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Сили оборони України зможуть провести масштабну контрнаступальну операцію на фронті за умови достатнього постачання зброї від західних союзників. Таку думку в інтерв'ю tsn.ua висловив військовий аналітик, полковник ЗСУ Петро Черник.

"Чи можуть у нас бути передумови для контрнаступальних дій? Та чому ж ні! 2023-го року ми таки наступали. І я не вважаю наш контрнаступ провальним... Він не досягнув тих оперативних завдань, котрі були поставлені – прорватися, умовно, до Молочного лиману, там закріпитися і обвалити південний плацдарм. Але успіх є: 10 на 10 плацдарм у "лінії Суровікіна" ми прорубали", - каже Черник.

Він зазначив, що лише за кількістю знищеної артилерії противника за період з травня по вересень 2023 року, Сили оборони поставили абсолютний рекорд. Як зазначив Черник, українські військові змогли знищити більше ніж 3600 одиниць російської артилерії.

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"Якщо ділити на 72 – це повноцінних 50 бригад. Тобто це щось немислиме. А для того, щоб ми знов перейшли в режим сторони, яка атакує, треба всього одне – зброї, зброї і ще раз зброї. Про F-16 і ATACMS не говорив і не писав тільки лінивий, вже оскомина на язику, наскільки потрібна ця зброя", - наголошує Черник.

Черник наголошує на тому, що вони можуть запрацювати вже до кінця літа.

Хто такий Петро Черник Військовий експерт, полковник, колишній завідувач кафедрою іноземних мов та військового перекладу Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, росіяни активізувались на Оріхівському напрямку. Протягом останніх кількох тижнів вони або не проводили штурмів, або робили лише кілька на день, проте вчора Збройні Сили України відбили 16 атак ворога. Про це повідомив речник Оперативного командування "Таврія" Дмитро Лиховій.

Російські окупанти планують захопити три міста, діючи за аналогією з Авдіївки, використовуючи авіабомбардування, безпілотники та артилерію. Про це заявив генерал армії України та колишній працівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

Українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на Авдіївському напрямку. Російські окупанти почали відводити свої війська від Авдіївки та перекидають їх на інший напрямок. Про це повідомив військовий експерт Роман Світан.

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