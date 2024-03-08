УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Піхоту знищують масово: в ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" на Запоріжжі

Руслана Заклінська
8 березня 2024, 03:42
Росіяни зазнають втрат і відправляють на фронт незлагоджений та гірше підготовлений резерв, який ЗСУ швидко вибивають, сказав Лиховій.
Піхоту знищують масово: в ЗСУ розповіли про 'м'ясні штурми' на Запоріжжі
Окупанти хочуть "зрізати" Роботинський виступ до виборів у Росії / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Оріхівському напрямку російські окупанти активізувались. У попередні кілька тижнів війська РФ або взагалі не здійснювали штурмів, або кілька на день, однак учора ЗСУ відбили 16 ворожих атак. Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Речник зауважив, що ця ситуація нагадує події 17 лютого цього року, коли росіяни спробували атакувати Роботинський виступ. Тоді загарбники пішли в атаку значними силами, з кількома десятками бронетехніки, танків і значною кількістю піхоти, але їх розбили.

"Піхота знищена, кілька десятків бронемашин також було знищено або уражено. Приблизно той самий (сценарій - ред.) відбувався вчора і сьогодні на Роботинському виступі. Який росіяни зараз майже очевидно хочуть "зрізати" і якось повернути, відбити до президентських виборів в Росії. Тому що для них це ймовірно іміджевий момент, бо ця територія була визволена і деокупована під час визвольної літньої кампанії ЗСУ 2023 року. ", - підкреслив Лиховій.

відео дня

За його словами, росіяни на цьому напрямку зосереджують значні сили, але їм це не вдається досягти успіху - ворога знищують. За вчорашню добу ЗСУ ліквідували 389 окупантів, ще три особи взяли в полоні, також знищили велику кількість техніки.

Лиховій додав, що росіяни зазнають втрат і відправляють на ротацію нові частини з Росії, але це не призводить до зміни загальної чисельності ворожого контингенту. Той резерв, який приходить на заміну, він найчастіше незлагоджений та гірше підготовлений. За його словами, велика кількість окупантів розосереджується по степовій території на Запорізькому напрямку, тому ворог не може тиснути на одній ділянці.

"Вони кількома штурмовими групами і загонами атакують, інколи чисельність збільшують, іноді зменшують. Але, оскільки ці ворожі війська виснажуються і знищуються, то росіяни ці підрозділи відводять на ротацію та відновлення. Замість них приходять нові... З одного боку - це мінус, що приходять свіжі сили противника, а з іншого - це свідчення того, що ми вибиваємо російський особовий склад і вибиваємо резерви. Тому, коли вони потрапляють під обстріли, якщо їх добре уразити, то вони панікують і тікають", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій також назвав спроби окупантів на Запорізькому напрямку "колимажними м’ясними штурмами". Там росіяни використовують квадроцикли для швидкого пересування, оскільки їхня важка техніка була пошкоджена або знищена.

"Не тільки через те, що це швидкий засіб пересування, але, в тому числі, через те, що у них вибиті танки, бронемашини і в них вже не залишається багато техніки. Тому вони ладні використовувати квадроцикли. Загалом, кількість знищених квадроциклів доходить до кількох десятків за останні пару тижнів. Ці машини горять і вражаються протитанковими засобами ураження так само, як і решта російської техніки, звичайно разом з екіпажем", - зазначив він.

Хто такий Дмитро Лиховій

Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку українським військам вдалося стабілізувати ситуацію. Російські окупанти відводять свої війська від Авдіївки та перекидають їх на інший напрямок, зокрема, у бік Мар'їнки та населеного пункту Курахове.

Також в Харківській області внаслідок обстрілів на фронті почнуть примусову евакуацію дітей та їх батьків з 18-ти населених пунктів. Рішення про це прийняла Рада оборони області через загострення ситуації на Куп'янському напрямку.

Як повідомляв Главред, оборонні споруди на правому березі Дніпра в Херсонській області виконані так, що російська армія не має можливості навіть наблизитися до них. Тому, за словами Гуменюк, ворог намагається знищити оборонні споруди контрбатарейним способом.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
війна в Україні війна Росії та України
Реклама

Головне за день

РФ хоче окупувати 3 великі міста: генерал назвав нові цілі окупантів

РФ хоче окупувати 3 великі міста: генерал назвав нові цілі окупантів

02:50 Україна
Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто

Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто

00:23 Україна
РФ відтягує війська від Авдіївки і перекидає на новий напрямок - Світан

РФ відтягує війська від Авдіївки і перекидає на новий напрямок - Світан

22:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади 31086

Намете до 10-15 см снігу: коли Україну накриють сильні опади

Важке життя : російський співак відвідав Аллу Пугачову і наїхав на Галкіна 26878

"Важке життя": російський співак відвідав Аллу Пугачову і наїхав на Галкіна

Гороскоп на завтра 8 березня: Рибам - нервовий зрив, Стрільцю - метушня 14503

Гороскоп на завтра 8 березня: Рибам - нервовий зрив, Стрільцю - метушня

У нього заберуть дітей : відомий режисер розповів про проблеми Кіркорова 7095

"У нього заберуть дітей": відомий режисер розповів про проблеми Кіркорова

Останні новини

06:10

Про причини агресії Росії проти Україні

05:30

Головоломка для тих, у кого чудовий зір: потрібно за 6 секунд знайти злодія

05:00

Франція збільшує контингент своїх військ біля України

04:46

Чи можуть сонники повідомляти про майбутнє: сомнолог дала остаточну відповідьВідео

04:00

"Днище, вали в РФ": розлючені шанувальники запропонували вигнати Славу Камінську

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

03:42

Піхоту знищують масово: в ЗСУ розповіли про "м'ясні штурми" на Запоріжжі

03:30

Хитрий трюк допоможе зберегти моркву свіжою 6 місяців: експертка поділилася секретом

02:50

РФ хоче окупувати 3 великі міста: генерал назвав нові цілі окупантів

02:05

"Мисліть критично": Соловій прокоментувала скандальне інтерв'ю з Єфросиніною

Реклама
01:35

Кілліана Мерфі хочуть узяти новим Джеймсом Бондом - The Sun

00:23

Росія з РСЗВ обстріляла Харківщину: є жертви, пошкоджено будинки та авто

07 березня, четвер
23:05

"Душа лежить до дипломатії": Кулеба розкрив деталі призначення Залужного послом

22:51

РФ відтягує війська від Авдіївки і перекидає на новий напрямок - Світан

22:25

Британія дає понад $400 млн на дрони для ЗСУ: Шаппс оголосив про пакет допомоги

22:17

Його їстимуть всі: швидкий та оригінальний салат з курки та маринованої цибулі

22:12

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

21:45

Є загиблі та поранені: Зеленський розповів важливі деталі про удар по СумахФото

21:43

Опозиція тисне на уряд Німеччини: вимагає негайно надати Україні Taurus

21:23

Розкішний букет: як правильно підрізати тюльпани, щоб вони довго стояли

20:35

Сам обрав напрямок: Зеленський пояснив призначення Залужного на нову посаду

Реклама
20:33

Зеленський підписав указ про звільнення строковиків у запас: коли відбудеться

20:18

"Ви отримуєте мир, допомагаючи Україні": Кемерон дав Шольцу однозначний натяк про Taurus

19:49

Ситуація загострюється: на Харківщині примусово евакуюватимуть дітей

19:43

Чехія зібрала гроші на 800 тисяч снарядів для ЗСУ

19:25

Залужному дають нову посаду: чим буде займатися колишній головнокомандувач ЗСУ

19:19

"Епоха миру скінчилася": Туск звернувся до лідерів Європи з серйозною заявою

19:15

Місячний календар на 8 березня: які питання вирішаться у цей день

19:10

Говорили про Придністров'я, але забули про ГагаузіюПогляд

19:07

Слова Макрона про "червоні лінії" розлютили Медведєва: бризкає слиною

19:04

Влупить 9 градусів морозу: Україну накриває хвиля похолодання

19:03

Ірина Білик показала особливий талант сина на рідкісному відеоВідео

18:38

В ЄС зробили гучну заяву про Оборонний союз: що стосується підтримки України

18:31

Буде мир і щастя: що потрібно зробити з гілочкою верби 8 березня

18:20

Ворог не може навіть підійти: в ЗСУ розкрили перевагу України на правобережжі Дніпра

18:02

"Відсіч" продовжує навчання з бойового застосування дронів за сприяння Favbet

18:01

Камерон Діас повертається на екрани після 10-річної перерви - ЗМІ

17:52

Суд зобов’язав ДБР відкрити справу щодо можливого шахрайства керівництва ФГВФО

17:50

Мурат Налчаджиоглу веселиться на відпочинку з родичами коханки

17:43

"Бійці заплатили за це ціну": військовий розкрив правду про рубежі за Авдіївкою

17:37

Макрон заявив, що у допомозі Україні більше немає "червоних ліній" - ЗМІ

Реклама
17:25

Порошенко за один місяць війни став багатшим, ніж за весь 2021 довоєнний рік - НАЗК

17:22

Дівчина показала, як зробити міні-теплицю - можна використати і на наступний рік

17:16

Не можна виключати, що РФ націлилась на Зеленського: в ОП зробили тривожну заяву

16:55

Чому дітям не можна давати їсти гриби: важливі факти про дитяче харчування

16:39

Швеція офіційно вступила в НАТО: що відомо

16:23

Тепер офіційно Остапчук: шоумен одружився зі своєю 23-річною обраницею

16:21

Плани завжди є в Генштабі: експерт розповів, коли ЗСУ підуть у контрнаступ

16:20

Медведєв вибухнув істерикою, бо не вдалося вбити Зеленського ракетою: "Прикро якось"

16:14

Війська РФ атакуватимуть щонайменше до кінця березня: у ЗСУ розкрили плани Путіна

16:13

У Forbes назвали найбільш високооплачувану зірку Голлівуду за 2023-й

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти