Піхоту знищують масово: в ЗСУ розповіли про 'м'ясні штурми' на Запоріжжі

Росіяни зазнають втрат і відправляють на фронт незлагоджений та гірше підготовлений резерв, який ЗСУ швидко вибивають, сказав Лиховій.

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Окупанти хочуть "зрізати" Роботинський виступ до виборів у Росії / Колаж: Главред, фото: 35 окрема бригада морської піхоти ім.контр-адмірала Михайла Остроградського, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

На Оріхівському напрямку російські окупанти активізувались. У попередні кілька тижнів війська РФ або взагалі не здійснювали штурмів, або кілька на день, однак учора ЗСУ відбили 16 ворожих атак. Про це розповів речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону.

Речник зауважив, що ця ситуація нагадує події 17 лютого цього року, коли росіяни спробували атакувати Роботинський виступ. Тоді загарбники пішли в атаку значними силами, з кількома десятками бронетехніки, танків і значною кількістю піхоти, але їх розбили.

"Піхота знищена, кілька десятків бронемашин також було знищено або уражено. Приблизно той самий (сценарій - ред.) відбувався вчора і сьогодні на Роботинському виступі. Який росіяни зараз майже очевидно хочуть "зрізати" і якось повернути, відбити до президентських виборів в Росії. Тому що для них це ймовірно іміджевий момент, бо ця територія була визволена і деокупована під час визвольної літньої кампанії ЗСУ 2023 року. ", - підкреслив Лиховій.

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За його словами, росіяни на цьому напрямку зосереджують значні сили, але їм це не вдається досягти успіху - ворога знищують. За вчорашню добу ЗСУ ліквідували 389 окупантів, ще три особи взяли в полоні, також знищили велику кількість техніки.

Лиховій додав, що росіяни зазнають втрат і відправляють на ротацію нові частини з Росії, але це не призводить до зміни загальної чисельності ворожого контингенту. Той резерв, який приходить на заміну, він найчастіше незлагоджений та гірше підготовлений. За його словами, велика кількість окупантів розосереджується по степовій території на Запорізькому напрямку, тому ворог не може тиснути на одній ділянці.

"Вони кількома штурмовими групами і загонами атакують, інколи чисельність збільшують, іноді зменшують. Але, оскільки ці ворожі війська виснажуються і знищуються, то росіяни ці підрозділи відводять на ротацію та відновлення. Замість них приходять нові... З одного боку - це мінус, що приходять свіжі сили противника, а з іншого - це свідчення того, що ми вибиваємо російський особовий склад і вибиваємо резерви. Тому, коли вони потрапляють під обстріли, якщо їх добре уразити, то вони панікують і тікають", - додав речник ОСУВ "Таврія".

Лиховій також назвав спроби окупантів на Запорізькому напрямку "колимажними м’ясними штурмами". Там росіяни використовують квадроцикли для швидкого пересування, оскільки їхня важка техніка була пошкоджена або знищена.

"Не тільки через те, що це швидкий засіб пересування, але, в тому числі, через те, що у них вибиті танки, бронемашини і в них вже не залишається багато техніки. Тому вони ладні використовувати квадроцикли. Загалом, кількість знищених квадроциклів доходить до кількох десятків за останні пару тижнів. Ці машини горять і вражаються протитанковими засобами ураження так само, як і решта російської техніки, звичайно разом з екіпажем", - зазначив він.

Хто такий Дмитро Лиховій Лиховій Дмитро - український журналіст, громадський діяч, поет, військовослужбовець, учасник війни з Росією. Головний редактор інтернет-видання "Новинарня". Понад 20 років працював заступником головного редактора щоденної газети "Україна молода" (1996—2015). Із грудня 2023 року — капітан, речник Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Вікіпедія.

Війна в Україні

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку українським військам вдалося стабілізувати ситуацію. Російські окупанти відводять свої війська від Авдіївки та перекидають їх на інший напрямок, зокрема, у бік Мар'їнки та населеного пункту Курахове.

Також в Харківській області внаслідок обстрілів на фронті почнуть примусову евакуацію дітей та їх батьків з 18-ти населених пунктів. Рішення про це прийняла Рада оборони області через загострення ситуації на Куп'янському напрямку.

Як повідомляв Главред, оборонні споруди на правому березі Дніпра в Херсонській області виконані так, що російська армія не має можливості навіть наблизитися до них. Тому, за словами Гуменюк, ворог намагається знищити оборонні споруди контрбатарейним способом.

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