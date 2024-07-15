Знищені тисячі окупантів: генерал розкрив колосальні втрати РФ

Протягом тижня з 7 по 14 липня 2024 року втрати армії РФ становлять близько 8100 осіб особового складу.
Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-лейтенант Олександр Павлюк у Telegram.
Як зазначається, суттєвих втрат зазнали озброєння/військова техніка російських військ:
- 51 танк;
- 166 бойових броньованих машин;
- 325 артилерійських систем;
- 4 РСЗВ;
- 11 установок ППО;
- 435 одиниць автотехніки;
- 71 одиниця спецтехніки.
- ворожий літак;
- 45 ракет;
- 246 БПЛА.
Втрати України та Росії у війні
Втрати України у війні є державною таємницею. Втрати збройних сил РФ також засекречено.
Президент України Володимир Зеленський уперше назвав кількість загиблих українських військових 25 лютого на пресконференції в рамках форуму "Україна. Рік 2024". За його словами, 31 тисяча українських військових загинула в цій війні.
За його словами, РФ втратила загиблими 180 тисяч осіб, безвісти зниклих підрахувати не вдається. Загалом, втрати окупантів становлять до 500 тисяч разом із пораненими.
За оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), станом на кінець лютого 2023 року загальні втрати РФ вбитими і пораненими становили 200-250 тис., включно з 60-70 тис. загиблих (включно з втратами самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" і найманцями ПВК "Вагнер").
Втрати РФ за рік війни з Україною перевищили втрати СРСР і Росії у всіх війнах після Другої світової, разом узятих. Темп втрат теж значно більший, ніж у минулих війнах: у Чечні під час першої та другої чеченських воєн російська армія втрачала від 95 до 185 осіб на місяць, в Афганістані - 130-145, в Україні - 5-5,8 тисячі вбитих на місяць, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини за темою
Нагадаємо, ЗСУ пішли вперед і просунулися у двох областях. Підрозділи Збройних сил України нещодавно просунулися в Луганській області вздовж лінії Куп'янськ-Сватове-Кременна 12 і 13 липня.
Раніше повідомлялося про те, що на Харківщині знищено десятки російських штурмовиків. Ворог продовжує вести наступ, а також готує нові штурмові підрозділи.
Військовий експерт Олександр Мусієнко розповів, що армія країни-агресора Росії звернула увагу на новий напрямок на Харківщині. Там окупанти можуть спробувати наступати.
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