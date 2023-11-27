У Криму виявили невідомий масштабний комплекс: він створює сильні перешкоди

На окупованому півострові Крим одна зі станцій випромінює нез'ясовно потужні хвилі.

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У Криму виявили невідомий масштабний комплекс / колаж: Гларвед, фото: Вікіпедія, Sentinel-1

На узбережжі Крим, а точніше - в районі Севастополя, виявили раніше невідомий комплекс, який дає перешкоди суттєвої потужності. Передбачається, що він зроблений для посилення захисту важливих об'єктів окупантів на півострові. Про це розповіли у редакції Фокус, посилаючись на Bulgarian Military.

Експерти, вивчивши знімки Європейського космічного агентства Sentinel-1, які були опубліковані 25 листопада, пишуть, що масштаби діяльності даної станції не залишають байдужим. Вся справа в тому, що перешкоди, які вона випромінює помітні і в Євпаторії. Однак є питання - на знімках може бути зображена і система радіоелектронної боротьби, і радіолокаційної системи високої інтенсивності.

Знімки Європейського космічного агентства Sentinel-1

Знімки Європейського космічного агентства Sentinel-1

Метою даного комплексу експерти називають підвищення надійності оборони проти атак БпЛА і морських дронів з території України. Зокрема, системи можуть охороняти об'єкти інфраструктури півострова.

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Що це може бути

При всіх підозрах, оглядачі закликають не поспішати з висновками про нову радіолокаційну систему, цілком можливо, що вона існувала і до цього, проте зараз її могли включити до складу ППО Криму.

Запуск роботи даної станції, яка може бути і РЛС "Воронеж" і її варіантом "Небо-м" експерти називають цілком закономірним, адже військові об'єкти окупованого півострова дійсно є цілями для української поразки. При цьому, перешкоди, які створює станція, можуть спотворювати навіть супутникові знімки. Все це зроблено для того, щоб було важко визначити її точне місце розташування.

"При вивченні сигналів можна виявити деякі дивні особливості, які не відповідають звичній геометричній структурі. Така невідповідність може бути ознакою нових складних технологій маскування, що застосовуються для захисту цінних машин від можливих ударів безпілотників", — резюмували експерти.

Нагадаємо, окупанти агресора Росії у захопленому Севастополі ховають свої військові кораблі від ударів ЗСУ в карантинній бухті. Партизани продовжують спостерігати за ситуацією і докладуть усіх зусиль для якнайшвидшого звільнення Криму.

Також, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів, що українська армія на Лівому березі Дніпра в Херсонської області підбирається до траси, яка з'єднує Крим з Мелітополем.

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