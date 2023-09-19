Знищено багато офіцерів РФ: під Херсоном підірвано штаб "елітної" дивізії ворога

Факт прильоту по штабу окупантів підтвердив голова організації ветеранів 7-ї гвардійської дивізії РФ.

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Під Херсоном підірвано штаб російських десантників / Колаж: Главред, Фото: Pixabay/Michael, mil.ru

В результаті удару по штабу окупаційних військ РФ біля Херсону знищено багато російських офіцерів.

Як повідомляє видання ВЧК-ОГПУ в Telegram, у вівторок, 19 вересня, було завдано удару по штабу 7-ї дивізії ПДВ під Херсоном.

"Попередньо, від прицільного удару по командно-польовому пункту загинуло багато офіцерів, точне число жертв ретельно ховається", - розповіло джерело видання.

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Факт прильоту ВЧК-ОГПУ підтвердив і голова організації ветеранів 7-ї Гвардійської дивізії Євген Ханін.

Підкреслюється, що в момент обстрілу у російських десантників проходило щоденне планування.

Що відомо про 7-у дивізію ПДВ Росії

7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія дислокована в Новоросійську Краснодарського краю. Раніше стало відомо про ліквідацію колишнього заступника командира дивізії полковника Андрія Кондрашкіна.

Крім того, наприкінці лютого 2022 року було знищено командира дивізії Андрія Суховецького. Машина, в якій генерал їхав, була обстріляна з мінометних розрахунків.

Раніше у центрі Донецька прогримів потужний вибух. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Курську прогримів вибух через атаку дрона. У російському місті Курськ в ніч на неділю, 20 серпня, прогримів вибух. У країні-агресорі Росії повідомили, що вибух нібито пов'язаний з попаданням дрона в дах залізничного вокзалу.

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