Знищено багато офіцерів РФ: під Херсоном підірвано штаб "елітної" дивізії ворога

В результаті удару по штабу окупаційних військ РФ біля Херсону знищено багато російських офіцерів.
Як повідомляє видання ВЧК-ОГПУ в Telegram, у вівторок, 19 вересня, було завдано удару по штабу 7-ї дивізії ПДВ під Херсоном.
"Попередньо, від прицільного удару по командно-польовому пункту загинуло багато офіцерів, точне число жертв ретельно ховається", - розповіло джерело видання.
Факт прильоту ВЧК-ОГПУ підтвердив і голова організації ветеранів 7-ї Гвардійської дивізії Євген Ханін.
Підкреслюється, що в момент обстрілу у російських десантників проходило щоденне планування.
Що відомо про 7-у дивізію ПДВ Росії
7-а гвардійська десантно-штурмова дивізія дислокована в Новоросійську Краснодарського краю. Раніше стало відомо про ліквідацію колишнього заступника командира дивізії полковника Андрія Кондрашкіна.
Крім того, наприкінці лютого 2022 року було знищено командира дивізії Андрія Суховецького. Машина, в якій генерал їхав, була обстріляна з мінометних розрахунків.
Раніше у центрі Донецька прогримів потужний вибух. За даними ЗМІ, в результаті події в Донецьку постраждали дві людини, а удари нібито були нанесені з РСЗВ "Град".
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що у Курську прогримів вибух через атаку дрона. У російському місті Курськ в ніч на неділю, 20 серпня, прогримів вибух. У країні-агресорі Росії повідомили, що вибух нібито пов'язаний з попаданням дрона в дах залізничного вокзалу.
Більше новин:
- У Маріуполі за дивних обставин самоліквідуються російські окупанти
- "Україна програє": Трамп зробив очманілу заяву про війну РФ проти України
- У ЗСУ розкрили подробиці деокупації Кліщіївки та нагадали про важку ціну успіху