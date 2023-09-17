Аж 11 військових країни-агресорки Росії "померли від раптової зупинки серця".

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У Маріуполі за дивних обставин самоліквідуються російські окупанти / Колаж: Главред, фото: t.me/mariupolrada, informnapalm.org

У тимчасово окупованому Маріуполі загадковим чином самоліквідувалися одразу 11 російських військових. Всі загарбники нібито померли від раптової зупинки серця. Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі, публікуючи скріншот новини російських пропагандистів.

"Плюс 11 "хороших росіян". Загадкові хвороби (ні) продовжують скорочувати чисельність окупантів", - написав Андрющеноко.

Ресурс, звідки Андрющенко взяв інформацію, інформує, що смерть 11 окупантів підтвердив російський генштаб, а також так зване "МВС" проросійських бойовиків у Донецьку.

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Зазначається, що всі військові армії РФ "померли від раптової зупинки серця". Проте, згідно з проведеними розтинами, виявлено, що проблеми з серцем спостерігалися лише у трьох окупантів.

Окупанти стверджують, що це не перший випадок "загадкових смертей" російських військовослужбовців у Маріуполі, тому місцева "поліція" підозрює, що всіх 11 могли отруїти диверсанти чи прості жителі, які чекають приходу в місто українських сил.

"Є отрути, які зупиняють серце, а потім їхніх слідів неможна виявити в організмі. Можливо, тут така ж ситуація. Йде розслідування, версія перевіряється", - процитували в пропагандистському ресурсі маріупольського "правоохоронця".

Нагадаємо, що раніше десятки окупантів злетіли у повітря під Маріуполем після прильоту по базі військових РФ. Росіяни спочатку хотіли замовчати цю подію, але врешті-решт все ж повідомили про "приліт".

Також Главред розповідав, що російські окупанти облаштовують оборонні рубежі і будують бліндажі в районі кількох сіл під Маріуполем. Крім того, військову техніку окупанти знову переміщують у цивільних вантажівках, одразу маскуючи під "дерева".

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