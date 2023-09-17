"Україна програє": Трамп зробив очманілу заяву про війну РФ проти України

Колишній президент США заявив, що те, що відбувається зараз "не добре для України".

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Трамп зробив очманілу заяву про війну РФ проти України / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Колишній президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із цинічною заявою щодо війни Росії проти України. Одіозний політик заявив, що Україна не переможе у цій війні, а тому треба "пожертвувати" меншим. Про це Трамп сказав в інтервʼю телеканалу NBC.

"Були певні частини, Крим та інші частини країни, які багато людей очікували, що це може статися. Можна було б домовитися. Тож вони могли б укласти угоду, за якою зараз буде менше території, ніж Росія вже захопила. І можна було б укласти угоду, за якою ніхто б не загинув. У них була б угода. У них була б країна Україна", - заявив Трамп.

Колишній президент США додав, що те, що відбувається зараз "не добре для України".

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"Зараз ніхто навіть не знає, чи буде Україна повністю захоплена. Я скажу так: щось відбувається, і це не добре для України. Тому що новини більше не повідомляють про війну. Фейкові новини. Вони більше не повідомляють про війну. Ви не знайдете багато репортажів. Це означає, що Україна програє", - видав 45-й американський президент.

Заяви Трампа про війну Росії проти України

У червні колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україні можливо доведеться віддати частину території Росії, щоб зупинити війну.

В інтерв'ю Reuters ексглава Білого дому сказав, що у війні Росії та України потрібен "правильний парламентер". На його думку, щоб зупинити війну, потрібно поступитися частиною території Росії. За його словами, це було б "предметом переговорів", якби він був президентом США.

У відповідь Трампу радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна не поступатиметься територією заради завершення війни. Це питання самоповаги і свободи.

У березні Трамп пообіцяв своїм виборцям завершити війну Росії проти України через 24 години після обрання на другий президентський термін.

У квітні Трамп видав дивний прогноз про те, що врешті-решт російському диктатору Володимиру Путіну вдасться захопити Україну.

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