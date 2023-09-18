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У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по "адміністрації" Пушиліна

Аліна Дембіцька
18 вересня 2023, 15:20 оновлено 18 вересня, 15:56
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За даними ЗМІ, внаслідок пригоди в Донецьку постраждали двоє людей, а удари нібито були завдані з РСЗВ "Град".
Приліт у Донецьку
У центрі Донецька пролунав потужний вибух / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот

У тимчасово окупованому Донецьку стався потужний вибух, який призвів до появи чорних стовпів диму над містом. Про це у понеділок, 18 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив український журналіст Денис Казанський, публікуючи відповідне відео.

За його словами, удар припав по будівлі окупаційної адміністрації "глави" т.зв. "ДНР" Дениса Пушиліна.

"Донецьк. У будівлю окупаційної адміністрації "голови ДНР" серйозний приліт", - підписав відео Казанський.

відео дня

Дивіться у нашому телеграм-каналі відео потужного прильоту:

У центрі Донецька пролунав потужний вибух: приліт по 'адміністрації' Пушиліна
У Донецьку приліт по приліт по "адміністрації" Пушиліна / скріншот

Про вибухи в центрі Донецька також повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Вони запевняють, що будівля "зазнала незначних ушкоджень".

На подію вже також відреагував сам Пушилін. "Глава" т.зв. "ДНР" запевняє, що загиблих та поранених серед окупантів немає.

Водночас Telegram-канал Mash заявляє, що внаслідок пригоди в Донецьку постраждали двоє людей, а удари нібито були завдані з РСЗВ "Град". Повідомляється, що всього було випущено три ракети.

Нагадаємо, раніше над Донецьком літав величезний прапор України. Патріотичну акцію у тимчасово окупованому місті влаштували волонтери на честь Дня міста Авдіївка. Місцеві жителі говорили, що український прапор на повітряних кулях літав над містом з самого ранку.

Як повідомляв Главред, військовий експерт і майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, як ЗСУ звільнятимуть Донецьк. За його словами, українські військові не будуть штурмувати або обстрілювати місто. Звичайний штурм населеного пункту може призвести до величезних втрат. ЗСУ може взяти місто в оточення й тоді російські війська не зможуть втекти, вони або здадуться, або їх знищать. Шансів у оточеного угруповання немає, вважає Гетьман.

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ДНР війна в Україні новини Донецька Денис Пушилін війна Росії та України
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