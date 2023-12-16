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МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

Андрій Ганчук
16 грудня 2023, 13:03оновлено 16 грудня, 13:48
Сили оборони України тримають смугу захисту навколо міста Авдіївка, за це їм велика подяка, сказав керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
ЗСУ, війська РФ
ЗСУ не дають окупантам закріпитися на позиціях на Авдіївському напрямку - МВА / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська добилися часткових успіхів у районі Авдіївки Донецької області. Ворог штурмує позиції, але ЗСУ не дають йому закріпитися. Ситуація навколо міста залишається складною. Про це заявив начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в окупантів є незначні успіхи в районі Авдіївки. Там ділянка виглядає як сіра зона.

За словами чиновника, ворог активно штурмує позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, проте українські війська не дають йому закріпитися.

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"Якщо їм навіть вдається трохи просунутися, то відпрацьовує одразу артилерія, міномети, реактивна артилерія – жодного серйозного закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо міста тримається, і за це дійсно велика подяка всім захисникам", – підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

Війська РФ просунулися біля Авдіївки та Бахмута, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою за 14 вересня окупанти досягли часткових успіхів і просунулися на південний схід від Степового, в 3 км на північний захід від Авдіївки.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що війська Росії не можуть просунутися для захоплення Авдіївки або Куп'янська. На його думку, у ворога не той тип ресурсів. Окупанти концентрують свої зусилля на просуванні до Авдіївського коксохімічного заводу.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 16 грудня йдеться, що окупанти РФ намагаються оточити Авдіївку. Відбито 20 ворожих атак. Сили оборони стійко захищають місто.

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Авдіївка ЗСУ війська Росії війна Росії та України
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