МВА - про ситуацію в Авдіївці: у РФ незначні успіхи, ситуація складна

Сили оборони України тримають смугу захисту навколо міста Авдіївка, за це їм велика подяка, сказав керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

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ЗСУ не дають окупантам закріпитися на позиціях на Авдіївському напрямку - МВА / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Російські окупаційні війська добилися часткових успіхів у районі Авдіївки Донецької області. Ворог штурмує позиції, але ЗСУ не дають йому закріпитися. Ситуація навколо міста залишається складною. Про це заявив начальник місцевої військової адміністрації Віталій Барабаш.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що в окупантів є незначні успіхи в районі Авдіївки. Там ділянка виглядає як сіра зона.

За словами чиновника, ворог активно штурмує позиції ЗСУ на Авдіївському напрямку, проте українські війська не дають йому закріпитися.

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"Якщо їм навіть вдається трохи просунутися, то відпрацьовує одразу артилерія, міномети, реактивна артилерія – жодного серйозного закріплення у ворога немає. Смуга оборони навколо міста тримається, і за це дійсно велика подяка всім захисникам", – підкреслив Віталій Барабаш.

Ситуація в районі Авдіївки

Війська РФ просунулися біля Авдіївки та Бахмута, вважають аналітики Інституту вивчення війни. Згідно з їхньою оцінкою за 14 вересня окупанти досягли часткових успіхів і просунулися на південний схід від Степового, в 3 км на північний захід від Авдіївки.

Колишній голова Служби зовнішньої розвідки, генерал армії України Микола Маломуж вважає, що війська Росії не можуть просунутися для захоплення Авдіївки або Куп'янська. На його думку, у ворога не той тип ресурсів. Окупанти концентрують свої зусилля на просуванні до Авдіївського коксохімічного заводу.

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ 16 грудня йдеться, що окупанти РФ намагаються оточити Авдіївку. Відбито 20 ворожих атак. Сили оборони стійко захищають місто.

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