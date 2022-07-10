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Знищені 4 склади, 2 "Мста-Б", техніка й півсотні солдатів: ЗСУ прорідили ряди окупантів на півдні

10 липня 2022, 08:18

Загарбники після влучних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки і великої кількості особового складу.

украинские военные, уничтоженная техника
ЗСУ прорідили ряди окупантів на півдні/ Генштаб ЗСУ, УНІАН

Українські воїни знищили на півдні України 58 російських загарбників лише за добу, 9 липня.

Бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів з артилерії. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

Українські військові з ракетно-артилерійських підрозділів двічі влучно вдарили по командних пунктах, скупченню техніки і польових складах боєприпасів ворога в районі Чорнобаївки біля Херсона. Нині уточнюється, скільки загарбники понесли втрат саме від цих ударів.

За попередніми даними, окупанти недорахуються:

  • 58 солдатів,
  • 2 гаубиці "Мста-Б",
  • автоматизованої станції постановки перешкод "Житель",
  • 3 одиниць броньованої техніки,
  • 12 одиниць автомобільної техніки.

Крім цього, ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів окупантів – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

"У зв’язку із значними втратами за останній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області", – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України.

Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що РФ готується до масштабнішого наступу, а "оперативну паузу" використовує як прикриття. Загарбники, незважаючи на оголошену ними "паузу", все одно проводять обмежені наступальні дії – вони бояться, що ЗСУ перехопить ініціативу.

Дивіться онлайн новини Херсона:

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