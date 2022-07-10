Знищені 4 склади, 2 "Мста-Б", техніка й півсотні солдатів: ЗСУ прорідили ряди окупантів на півдні

Загарбники після влучних ударів українських військових не дорахувалися 18 різних одиниць техніки і великої кількості особового складу.
Українські воїни знищили на півдні України 58 російських загарбників лише за добу, 9 липня.
Бійці ЗСУ влучно вдарили по скупченню окупантів з артилерії. Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
Українські військові з ракетно-артилерійських підрозділів двічі влучно вдарили по командних пунктах, скупченню техніки і польових складах боєприпасів ворога в районі Чорнобаївки біля Херсона. Нині уточнюється, скільки загарбники понесли втрат саме від цих ударів.
За попередніми даними, окупанти недорахуються:
- 58 солдатів,
- 2 гаубиці "Мста-Б",
- автоматизованої станції постановки перешкод "Житель",
- 3 одиниць броньованої техніки,
- 12 одиниць автомобільної техніки.
Крім цього, ЗСУ знищили чотири склади боєприпасів окупантів – один на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.
"У зв’язку із значними втратами за останній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ в Херсонській області", – йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що російська влада планує частково чи повністю анексувати Харківську область. Вона не збирається обмежуватися Донбасом та півднем України.
Нагадаємо, раніше в ISW зазначали, що РФ готується до масштабнішого наступу, а "оперативну паузу" використовує як прикриття. Загарбники, незважаючи на оголошену ними "паузу", все одно проводять обмежені наступальні дії – вони бояться, що ЗСУ перехопить ініціативу.
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