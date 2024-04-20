Знищення російського Ту-22М3: в британській розвідці розповіли, чим збили літак

Російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 був збитий українською ракетою С-200. Крім того, зазначпається, що за час повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ втратила щонайменше 100 бойових літаків. Про це у соцмережі Х повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
Експерти нагадують, що інформацію про збиття одного з бомбардувальників повідомила військова розвідка України, а в мережі поширювалися повідомлення про те, що Ту-22М втратив контроль у повітрі та згодом упав у полі.
Міністерство оборони Росії підтвердило, що бомбардувальник розбився і що пошуково-рятувальна операція триває, але не визнало збиття.
За даними британської розвідки, повідомлення про застосування ракети С-200 є правдивими і ця подія стала черговою успішною українською атакою проти ВПС РФ. Експерти вважають, що ця ракетна система, ймовірно, є тією ж самою, що використовувалася для збиття російського А-50У 23 лютого 2024 року.
"Це перший випадок збиття стратегічного бомбардувальника засобами ППО України. Цілком ймовірно, що на сьогодні Росія втратила щонайменше 100 бойових літаків", - підкреслюють у міноборони Британії.
Що таке літак Ту-22М
Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".
Збиття російського Ту-22М3 - знищення авіації РФ
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці 19 квітня на території Ставропольського краю Російської Федерації впав стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.
Українські Сили оборони, вранці в п'ятницю 19 квітня, повідомили про збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3, який летів на відстані 308 кілометрів від кордону України. Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Він також зазначив, що українські військові використовують різноманітні системи для ураження стратегічно важливих військових літаків Росії.
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