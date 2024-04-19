"Тиждень були в засідці": Буданов розповів, як збивали російський "Ту-22м3"

Керівник української розвідки Кирило Буданов заявив, що Сили оборони вразили російський Ту-22м3 тими ж засобами, що й А-50.

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Українські Сили оборони збили російський "Ту-22м3" літак з відстані 308 км - Кирило Буданов / колаж Главред, фото УНІАН і Міноборони РФ

Українські Сили оборони вранці в п'ятницю 19 квітня збили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22м3 - на відстані 308 кілометрів. У коментарі BBC Україна керівник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Тиждень була, скажімо так, "засідка". Чекали, коли він вийде на потрібний рубіж", - повідомив начальник ГУР.

Буданов також повідомив, що не хотів би розкривати всі деталі спецоперації, водночас зазначив, що повітряне судно ворога збили на відстані 308 кілометрів.

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За словами генерала, для збиття Ту-22м3 українські бійці використовували "ті самі засоби", що й для ураження російського літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50.

Буданов додав, що загарбники ще мають літаки, аналогічні Ту-22м3, але від успішних дій Сил оборони "Одесі буде трішки легше", оскільки саме ракети Х-22, що запускаються з цих бортів, завдали місту найбільше руйнувань.

Що таке літак Ту-22М Ту-22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire) - радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник із крилом змінюваної стріловидності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Збиття літака Ту-22М3 19 квітня - деталі удару

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 19 квітня стало відомо, що про знищення російського літака Ту-22М3. Згідно з повідомленням, льотчики, ймовірно, успішно катапультувалися.

Згодом стало відомо, що Збройні сили України вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3, який був оснащений ракетами Х-22. Літак був збитий із зенітного ракетного комплексу С-200 за 300 км від кордону з Україною.

У Головному управлінні розвідки розповіли, що це було перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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