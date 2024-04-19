Послабить можливості РФ атакувати Україну: у Повітряних силах прокоментували збиття Ту-22М3

За словами речника Повітряних сил ЗСУ, збиття ворожого літака – це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст.

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У Повітряних силах прокоментували збиття Ту-22М3/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Telegram, скрін

Збиття російського стратегічного бомбардувальника Ту-22М3 є певним чином вендетою (помстою) за обстріли російськими окупантами українських міст, зокрема за атаку на Дніпро та Дніпропетровщину 19 квітня. Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ми сьогодні стали свідками прекрасної картини, яка всім підняла настрій. Це певним чином вендета за обстріли наших цивільних міст, в тому числі за сьогоднішній обстріл Дніпра", – наголосив він.

Також Євлаш зазначив, що збиття російського літака Ту-22М3 певним чином послабить спроможності та потужності країни-агресорки Росії в обстрілах України стратегічною авіацією, завдаванні ударів по критичній енергетичній інфраструктурі нашої держави.

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Що таке літак Ту-22М Ту — 22М ("виріб 45", за кодифікацією НАТО: Backfire)-радянський і російський дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник з крилом змінної стрілоподібності. Може нести ядерну зброю, повідомляє "Вікіпедія".

Що відомо про літаки Ту-22/ Інфографіка Главреда

Збиття літака Ту-22М3 19 квітня

Вранці 19 квітня з’явилася інформація про те, що у РФ упав літак, який вранці бив ракетами по Україні. Впав Ту-22М3 – дальній надзвуковий ракетоносець-бомбардувальник. Льотчики нібито змогли катапультуватися.

Після цього стало відомо, що ЗСУ вперше збили російський бомбардувальник Ту-22М3 – носій ракет Х-22. Ворожий Ту-22МЗ збили із зенітного ракетного комплексу С-200. Літак вдалося атакувати за 300 км від України. Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що 19 квітня вперше зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з Головним управлінням розвідки МО України знищили дальній стратегічний бомбардувальник Ту-22М3.

Пізніше в ГУР розповіли, що "це перше успішне знищення стратегічного бомбардувальника в повітрі під час бойового вильоту протягом повномасштабного вторгнення росії в Україну".

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