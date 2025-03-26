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Знищення армійської авіації росіян: експерт розкрив головну проблему РФ

Олексій Тесля
26 березня 2025, 03:30
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Більшість армійської авіації РФ, зокрема вертольоти типу Ка-50, Ка-52 тощо, "гостро залежні" від західних комплектуючих.
вертольоти
/ Колаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

Важливо:

  • РФ нездатна самостійно виготовляти військову авіаційну техніку
  • Армійська авіація РФ гостро залежна від західних комплектуючих

Без кооперації із Заходом і Китаєм країна-агресор РФ нездатна самостійно виготовляти військову авіаційну техніку, зокрема - вертольоти, заявив експерт із питань авіації Богдан Долінце.

"Якщо говорити про системне знищення ворожих вертольотів, може йтися про дві складові. Це зміна тактики ворога щодо її застосування, зокрема армійської - у вигляді гелікоптерів, що підвищує ризики їхнього знищення. Друга важлива складова - адаптація, зміна стратегії українських Сил оборони щодо знищення такої техніки", - наголосив він в ефірі інформаційного телемарафону.

відео дня

Експерт пояснив, що, як практика показує, обидва варіанти, які призвели до втрати ворожої авіації, насправді є досить хорошими.

За його словами, більшість армійської авіації РФ, зокрема гелікоптери типу Ка-50, Ка-52 тощо, "гостро залежні" від західних комплектуючих - чипів, систем управління, бортових електронних систем, які неможливо виготовляти виключно російськими силами.

"Раніше план з виготовлення заявлявся до 40 літаків на рік, але ми бачимо, що з 2022 року фактично обсяги випуску літаків скорочувалися. У перший рік війни це було близько 20 одиниць, за 2024 рік, за різними оцінками, ворог міг виготовити від 12 до 16 одиниць. Якщо говорити про вертольоти, армійську авіацію, то більш детальних даних про обсяги виробництва немає. Але, найімовірніше, обсяги будуть аналогічні з виготовленням літаків", - додав Долінце.

Як повідомляв раніше Главред, вертольоти РФ підірвали касетними HIMARS. За 37 місяців боїв росіяни втратили близько 120 вертольотів - більше трьох на місяць.

Раніше повідомлялося про те, що авіабаза, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, отримала значні пошкодження після атаки українських сил 20 березня. Один із двох майданчиків бази зберігання боєприпасів припинив функціонування.

Як повідомлялося раніше, українські захисники атакували аеродром Енгельс-2 і, згідно з супутниковими знімками, там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

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Хто такий Богдан Долінце?

Богдан Долінце - авіаційний експерт та менеджер авіаційного сектору. Керівник Інституту менеджменту та стратегій. У 2016 працював в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі України. В 2014-2016 працював головним редактором Авіаційного порталу "Авіабіз", пише "Укрінформ".

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