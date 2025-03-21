Росіяни припустилися великої помилки на Енгельсі: супутникові знімки з наслідками удару

Російські окупанти викотили під відкрите небо 60 контейнерів з боєприпасами.

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Супутникові знімки з наслідками ударів по Енгельсу / Колаж: Главред, фото: Telegram

Що відомо:

На аеродромі "Енгельс" прогриміли потужні вибухи

У Мережі з'явилися супутникові знімки з наслідками ударів

Українські захисники атакували аеродром "Енгельс-2" у Саратовській області РФ. У Мережі вже з'явилися супутникові знімки, на яких видно наслідки удару.

"Схеми" зазначають, що супутникові знімки були зроблені американською аерокосмічною компанією Maxar. Там були пошкоджені склади боєприпасів. На місці деяких будівель утворилися вирви.

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"Саме на цих складах стояли контейнери для ракет Х-101/Х-555, які Росія використовує для атак на Україну з літаків Ту-160 та Ту-95. Також є вірогідність, що там знаходився центр передпольотної підготовки ракет, який також був знищений", - розповів авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Дивіться кадри з наслідками удару по аеродрому "Енгельс-2":

Наслідки удару по аеродрому "Енгельс-2" / фото: скріншот

Авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі телемарафону заявив, що аеродром "Енгельс" був атакований після того, як на відкритий майданчик окупанти викотили 60 контейнерів з ракетами. На цьому аеродромі також було пальне, там базувались ракетоносії Ту-160 та Ту-95 МС, а також бомбардувальники Ту-22М3.

"Так що загалом, все ж така інфраструктура аеродрому логічна… Єдине що, там росіяни примудрилися викотити понад 60 контейнерів просто на майданчик біля складів ... І росіянам прилетіло, звичайно. Прилетіло красиво – виріс видовищний "грибочок", - додав Романенко.

Що відомо про Енгельс-2 / Главред - інфографіка

Водночас він переконаний, що цей удар не матиме особливого впливу на масовані ракетні удари. У РФ є багато складів та налагоджене серійне виробництво таких ракет, каже Романенко.

Удар по Енгельсу 20 березня - що відомо про наслідки

Як писав Главред, у ніч на 20 березня в Саратовській області РФ прогриміли вибухи. Стало відомо, що в Енгельсі начебто евакуюють мешканців прилеглих будинків з військовим аеродромом після атаки БПЛА.

Згодом авіаційний експерт Анатолій Храпчинський пояснив, якої шкоди окупантам завдав удар по аеродрому Енгельс. Він підтвердив, що це єдиний аеродром, де зберігаються і обслуговуються крилаті ракети типу Х-101 і Х-55. Саме він відіграє важливу роль у російських ракетних атаках по Україні.

Начальник Енгельського муніципального району Максим Леонов у Telegram, удар безпілотниками нібито став наймасованішою атакою за увесь час, оголошено про проведення евакуації.

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