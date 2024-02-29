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Благали про термінову евакуацію: в Азовському морі загорілось російське судно

Ангеліна Підвисоцька
29 лютого 2024, 18:30
В акваторії Азовського моря загорівся катер берегової охорони російських окупантів.
пожар, катер береговой охраны РФ
В Азовському морі горів катер РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pexels

В акваторії Азовського моря загорілося судно російських окупантів. Екіпаж благав про негайну евакуацію. Про це розповіли в Головному управлінні розвідки Міноборони України та опублікували перехоплення розмови. Відео вже розлетілось в Мережі.

Відомо, що вогонь раптово охопив один з російських катерів берегової охорони прикордонної служби ФСБ РФ.

"Вогонь охопив ходову рубку російського судна ... Екіпаж катера терміново запросив евакуаційну групу", - йдеться у повідомленні.

відео дня

Через пожежу у ворога втрати - постраждали 5 окупантів. Екіпаж планували евакуювати вертольотом. Причини пожежі на катері поки невідомі.

Дивіться відео про пожежу на російському катері:

пожар на российском катере
В Азовському морі горів катер РФ / фото: скріншот

Знищення БДК "Цезар Куніков"

14 лютого 2024 року Генеральний штаб Збройних сил України офіційно підтвердив знищення БДК "Цезар Куніков" окупаційних військ Росії в Чорному морі в окупованому Криму. ВДК знищено бійцями ЗСУ спільно з підрозділами Головного управління розвідки Міноборони.

РФ втратила не лише ВДК, а й танки. Росіяни відправили на місце ураження свого корабля бойову авіацію.

У Кремлі очікувано від коментарів відмовилися. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков "відправив" ЗМІ до Міноборони Росії.

Після потоплення ЗСУ великого десантного корабля РФ "Цезар Куніков" був знятий з посади командувач Чорноморським флотом адмірал Віктор Соколов.

ВДК "Цезар Куніков" - що про нього відомо

"Цезар Куніков" (БДК-64) — великий десантний корабель проекту 775 (775/II) Чорноморського флоту ВМФ СРСР. Перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії у складі 197-ї бригади десантних кораблів 30-ї дивізії надводних кораблів. Бортовий номер - 158, передає Вікіпедія.

Корабель побудований на верфі в Гданську та був спущений на воду в 1986 році. Отримав ім'я на честь Героя СРСР Цезаря Львовича Кунікова.

При розділі Чорноморського флоту в 1992-1993 роках 39-й дивізія морських десантних сил була розформована. Десантні кораблі дивізії, що дісталися Росії, перейшли з Донузлава до Севастополя та увійшли до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту РФ.

У 2008 році корабель взяв участь у бойових діях Чорноморського флоту під час війни в Грузії. 10 серпня 2008 року був флагманом групи російських кораблів, що прийняла морський бій з групою грузинських катерів.

У жовтні 2015 року був направлений до Сирії з вантажем боєприпасів та зброї для сирійської армії.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну корабель брав участь у бойових діях. Як і інші десантні кораблі, використовувався для перевезення зброї та боєприпасів між базою флоту в Новоросійську та кримськими портами в Севастополі, Феодосії та Керчі.

24 березня 2022 року ВДК "Цезар Куніков" отримав пошкодження в окупованому російськими військами Бердянську.

У квітні 2022 року стало відомо, що командир ВДК "Цезар Куніков" - капітан 3 рангу Олександр Чирва - помер внаслідок поранень.
14 лютого 2024 року корабель був атакований поблизу узбережжя Алупки шістьма морськими безпілотними апаратами MAGURA V5, що стоять на озброєнні ГУР МО України.

Корабель отримав критичні пошкодження спочатку з правого, а потім — з лівого борту, а пізніше затонув. Міноборони Росії атаку дронів не коментувало.

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війна в Україні Азовське море вторгнення Росії ГУР
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