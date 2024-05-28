Помер легендарний український актор Богдан Козак

В Україні зупинилося серце легендарного українського актора Богдана Козака.

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Помер Богдан Козак / Колаж Главред, фото соцмереж

28 травня на 84 році життя не стало народного артиста України, актора Богдана Козака.

Як написав на своїй сторінці в Telegram голова Львівської ОВА Максим Козицький, артист буводнією з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України.

"Сьогодні на 84 році життя не стало Богдана Козака - однієї з найяскравіших постатей сучасного національного театрального мистецтва України. Світла пам'ять світлій людині", - зазначив Козицький.

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Помер Богдан Козак

Помер Народний артист Богдан Козак / Скриншот телеграм

Козак був актором Національного театру імені Марії Заньковецької, викладав у Львівському національному університеті імені Івана Франка та був лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка. Він грав у таких картинах, як "Хазяїн", "Павло Полуботок", "Час збирати каміння" та інші.

"Актор-аналітик. Гострий розум і велика працьовитість. Вмів іронізувати над собою. Прекрасний майстер художнього слова, його "Шевченки" - велика гордість української культури", - зазначив чиновник.

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