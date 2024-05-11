Помер легендарний український спортивний журналіст та коментатор

На 69-му році життя після тривалої хвороби пішов із життя відомий український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій.

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Помер легендарний український коментатор 90-х / Колаж: Главред, фото: facebook.com/Сергій Савелій

У віці 69 років помер відомий український спортивний журналіст та коментатор Сергій Савелій. Останні місяці він боровся зі складною хворобою. Про це повідомило Суспільне Спорт, посилаючись на рідних Савелія.

Сергій Савелій народився в 1955 році на Полтавщині. Свою журналістську кар'єру він розпочав у 1981 році після закінчення факультету журналістики КДУ ім. Т. Г. Шевченка.

Савелій працював на Суспільному мовленні більше 40 років, в основному у спортивній редакції. Він провів перший прямий репортаж з Олімпійських ігор 12 лютого 1994 року під час відкриття Олімпіади в Ліллегаммері, спільно з Сергієм Лифарем. Загалом Савелій працював коментатором на 12 Олімпійських іграх, в тому числі на 10-х з місця подій.

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Сергій Савелій став першим серед українських спортивних журналістів, який отримав нагороду AIPS (Міжнародна асоціація спортивної преси) за роботу на 10 Олімпіадах. Він також коментував перший матч 1-го чемпіонату України з футболу між Чорноморцем та Карпатами у 1992 році.

Працюючи в Національній телекомпанії України, він виховав не одну плеяду спортивних журналістів. У 2015 році він отримав найвищу нагороду АСЖУ (Асоціації спортивних журналістів України) — приз імені Ігоря Засєди "За честь і достоїнство в спортивній журналістиці".

Нагороди і відзнаки Сергія Савелія Відомча відзнака "Почесний працівник Національного телебачення України"(2005)

Почесне звання "Заслужений журналіст України" (2009)

Нагорода AIPS (Міжнародної асоціації спортивної преси) за роботу на 10 Олімпіадах — зменшена копія олімпійського факела Лондона (2012).

Нагадаємо, на фронті загинув відомий український спортсмен-важковаговик, чемпіон Європи, учасник Олімпійських ігор Олександр Пелешенко. Йому було 30 років. З початку російського вторгнення Пелешенко вступив до лав ЗСУ, щоб захищати свою країну.

Також 29 квітня у віці 75 років помер легендарний український футболіст і колишній тренер національної збірної та київського "Динамо" Михайло Фоменко. Він грав за "Динамо" та "Зорю", став чемпіоном СРСР і виграв Кубок володарів Кубка УЄФА.

Як повідомляв Главред, 16 квітня у віці 56 років помер український письменник і публіцист Дмитро Капранов. Літератор мав проблеми із серцем, проте лікарі не давали трагічних прогнозів. Вранці Дмитру стало погано, а трохи згодом його життя обірвав серцевий напад.

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