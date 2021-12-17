"Укрзалізниця" ввела додаткові рейси: куди можна поїхати на новорічні свята

На новорічні свята з'являться додаткові поїзди / Facebook.com/Ukrzaliznytsia

Напередодні новорічних свят попит на транспортне сполучення традиційно досягає колапсу. У зв'язку з цим АТ "Укрзалізниця"збільшила кількість поїздів на новорічно-різдвяний період, сказано на сайті компанія.

Так, на період Новорічних свят призначили 6 додаткових поїздів. Вони курсуватимуть до Херсона, Одеси, Ужгорода, Києва, Харкова та Львова.

Графік руху додаткових рейсів:

№266/265 Київ-Херсон, Відправлення з Києва та Херсона 31 Грудня; №222/221 Херсон-Київ, Відправлення з Києва та Херсона 31 Грудня; №123/124 Київ – Одеса, відправлення з Києва 31 Грудня, з Одеси – 1 січня. №239/240 Київ – Ужгород, відправлення з Києва з 24 грудня по 8 січня через день о 19:25 та прибуття до Ужгорода о 12:09. У зворотному напрямку з Ужгорода поїзд відправлятиметься о 22:26 і прибуватиме до Києва о 14: 45. №170/253 Київ – Харків, Відправлення з Києва 31 грудня о 13:50 та прибуття до Харкова о 22:20. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься 31 грудня о 23:29, до Києва прибуватиме о 8:28. №173/192 Київ – Львів, відправлення з Києва 31 грудня о 6:57, до Львова прибуває о 16:58. Зі Львова відправлення 31 грудня о 23:19 та прибуття до Києва о 6:26.

Нагадаємо, у понеділок, 13 Грудня,"Укрзалізниця"запустила перший рейс поїзда № 5/6 Маріуполь - Рахів. Це найдовший пасажирський залізничний маршрут в Україні тривалістю 1806 км, який з'єднує 7 областей.

Також раніше в" Укрзалізниці " заявили, що в наступному 2022 році тарифи на перевезення піднімати не будуть. Однак цього року ціни ще встигнуть "злетіти" на 3%.

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