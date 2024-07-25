Що буде з відключеннями світла у серпні: в Укренерго дали прогноз

Вже за кілька тижнів очікується поліпшення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.

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Володимир Кудрицький розповів, що буде з відключеннями світла в серпні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay, Вікіпедія

Відключень світла в Україні має стати менше вже найближчим часом. Про ситуацію в енергетиці розповів голова Укренерго Володимир Кудрицький.

"Причина відключень у тому, що половина генерацій зараз пошкоджена або розбита. Будь-яка інша енергосистема в такій ситуації зупинилася. Був би блекаут", - сказав Кудрицький в інтерв'ю телеканалу Суспільне.

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За його словами, вже за кілька тижнів очікується поліпшення, пов'язане зі збільшенням обсягів генерації та завершенням ремонтних робіт на деяких енергоблоках.

"Звичайно, є проблеми з дефіцитом, але з хороших новин: за кілька тижнів ми очікуємо на поліпшення ситуації, тому що буде збільшено обсяг генерації, вийдуть із ремонтів деякі генеруючі потужності, деякі блоки на електростанціях",- зазначив він.

Кудрицький додав, що дефіцит електроенергії в енергосистемі України буде поступово зменшуватися впродовж серпня, вересня та жовтня за відсутності нових масштабних обстрілів.

"У нас досить непогані шанси пройти цей період або без відключень, або з радикально меншими відключеннями, ніж зараз", - підкреслив глава Укренерго.

Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Ситуація в енергетиці та відключення світла в Україні

В Україні значно покращиться ситуація з відключенням електроенергії в серпні, вересні та жовтні. У ці місяці можуть бути періоди без дефіциту електроенергії, а отже світло українцям не вимикатимуть.

Директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт із питань державної політики в паливно-енергетичному секторі Геннадій Рябцев зазначив, що в Україні у вересні-жовтні відключення світла зменшаться до 4 годин на день. Ситуація може покращитися вже після перезапуску енергоблоку.

Голова Державної служби енергетичного нагляду Руслан Слободян заявив, що тенденція зі скасуванням відключень світла може зберегтися надалі для будніх днів.

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