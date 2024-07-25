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Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні

Яна Ставська
25 липня 2024, 17:23оновлено 25 липня, 18:56
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Внаслідок аварії з 16 липня виникли додаткові обмеження східному, північному і дніпровському регіонах.
Названо причину аварійних відключень в Україні в липні: міністра звинуватили у брехні
Аварія на Південноукраїнській АЕС - що відомо / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Аварія на Південноукраїнській АЕС, яку заперечує Енергоатом, призвела до масштабних відключень у низці областей, в тому числі збільшила години вимкнення світла й у Києві, зауважує депутат ВР Ярослав Железняк.

Железняк стверджує, що міністр енергетики Герман Галущенко збрехав щодо пожежі на трансформаторах АЕС. За словами депутата, пожежа мала місце. Як доказ - він публікує відповідь Укренерго на свій запит. Вказується, що до інциденту працював один блок, а після пожежі було вимкнено усі.

Наголошується, що "мало місце порушення у роботі АЕС в період з 15 липня".

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"В результаті аварійного відключення енергоблоку суттєво збільшився дефіцит в ОЕС України в цілому", внаслідок чого виникли додаткові обмеження східному, північному і дніпровському регіонах з 16 липня 2024 року, ідеться у тексті відповіді Укренерго.

З цієї причини енергетики - задля уникнення розвитку системної аварії - запровадили аварійні відключення у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій областях.

А в центральних регіонах, в тому числі і в Києві, суттєво збільшився час відключення споживачів від енергомережі, зазначив Железняк.

"Тут всі, хто був у Києві в ці дні, можете памʼятати, що дуже надовго відключали світло навіть вночі", - висловився депутат.

Железняк звинуватив особисто міністра Германа Галущенка у брехні. Депутат стверджує, що це не перший випадок аварії на енергообʼєктах протягом останнього часу.

Хто такий Ярослав Железняк

Железняк Ярослав - український економіст, викладач Київської школи економіки. Народний депутат України IX скликання від партії "Голос", повідомляє Вікіпедія.

Південноукраїнська АЕС - що відомо про аварію на обʼєкті

Раніше низка українських ЗМІ, зокрема "Економічна правда", писали, що на Південноукраїнські АЕС за три дні згоріло три трансформатори струму, що призвело до погіршення ситуації зі світлом.

Ця аварія призвела до відключення високовольтних ліній в мережі "Укренерго".

"Через цю абсолютно технічну аварію лівий беріг України – включно з Дніпром, Сумами й далі по переліку – останні два дні вкрай жорстко обмежений в постачанні електрики", - пояснив журналістам директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

Енергоатом заперечив інформацію ЗМІ. Стверджувалося, що інформація є, мовляв, брехнею і російською ІПСО. Понад те, персонал на АЕС забезпечує надійну експлуатацію об’єктів, а радіаційний стан на станції в межах норми.

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Міненерго Верховна Рада Ярослав Железняк Герман Галущенко відключення світла
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