Українські банки арештують рахунки клієнтів за борги

В Україні у дію вступив закон, який пов'язаний із блокуванням кредитних карток.

https://glavred.net/ukraine/ukrajinski-banki-areshtuyut-rahunki-kliyentiv-za-borgi-10469044.html Посилання скопійоване

В Україні блокуватимуть банківські картки / колаж Главред: фото: УНІАН, скріншот: monobank

В Україні банки відновили блокування карткових рахунків клієнтів на вимогу державних виконавців.

Це все пов'язано із набуттям чинності закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо окремих особливостей організації примусового виконання судових рішень та рішень інших органів під час дії воєнного стану", який Верховна Рада ухвалила у квітні цього року. Отже, відновлення блокування пошириться на всі банки, до яких звертатимуться державні виконавці, про це повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський.

"Цей закон скасовує дію постанови Кабміну, яка знімала арешти виконавчої служби на суму менше 100 000 грн на час дії воєнного стану. Новий закон дозволяє клієнтам з арештами користуватися сумою у розмірі двох мінімальних зарплат (13 400 грн) за умови, що клієнт звернеться до виконавця і той у свою чергу надішле до нас постанову на зняття арешту на суму 13 400 грн за одним із рахунків клієнта", – додав Гороховський.

відео дня

Таким чином, тепер банки повинні повернути арешти, які знімали на час дії воєнного стану. Лише у monobank є 436 тис. таких клієнтів.

Постанову, якою скасовувалося блокування рахунків українців за борги, уряд ухвалив у березні минулого року.

Нагадаємо, що українцям перерахують та збільшать пенсії. Цього року вже провели індексацію пенсій та запланували проведення кількох масових перерахунків.

Гривня "впаде": курс долара у травні може різко "підскочити". Експерт дав песимістичний прогноз, що наприкінці травня курс долара може підвищитись до 40 грн/дол.

Більше економічних новин: