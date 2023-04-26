Гривня "впаде": курс долара у травні може різко "підскочити" - що буде з валютою

Наприкінці травня курс долара може підвищитись до 40 грн/дол. Експерт вважає це песимістичним прогнозом.

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Долар може підвищитись до 40 грн/дол. / Колаж фото УНІАН, ua.depositphotos.com

В Україні курс долара знову підскочить до 40 грн/дол. Такий стрибок може відбутись вже наприкінці весни. Про це заявив економічний експерт Сергій Фурса, повідомляє Obozrevatel.

Такий сценарій експерт називає песимістичним. Подібний стрибок може відбутися у випадку зриву зернової угоди або у випадку погіршення ситуації на фронті.

Однак експерт вірить у більш оптимістичний прогноз, коли долар коливатиметься на рівні 36,6 грн.

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"Ситуація на ринку дуже стабільна, і завдяки західній підтримці резерви Національного банку наростають. Якогось тиску на гривню просто немає", – сказав Фурса.

У тривалій перспективі вартість валюти залежить від міжнародної підтримки Заходу. Нині вони фінансують витрати більшої частини бюджету та постачають в Україну валюту, що допомагає утримати ринкові коливання.

Фурса також акцентував на тому, що українська гривня не зміцниться до тих пір, поки в країні не закінчиться війна, а окуповані території не будуть звільнені.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні.

Про це заявив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара стосовно гривні може мати спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео про те, чи буде зміцнення української гривні та коли:

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