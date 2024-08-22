У ЗСУ нове просування і більше полонених росіян: Зеленський про ситуацію на Курщині

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні райони Сумської області, де провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.
У зустрічі взяв участь голова Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.
Він уточнив, що головком ЗСУ доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту.
"Повідомив про кроки щодо посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - написав Зеленський.
Дивіться відео - Володимир Зеленський відвідав прикордонні райони Сумської області:
Операція в Курській області РФ
6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.
Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.
Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.
Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".
Ситуація в Курській області - останні новини за темою
Раніше в Офісі президента назвали мету операції в Курській області. Сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, впевнений Михайло Подоляк.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.
Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.
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