У ЗСУ нове просування і більше полонених росіян: Зеленський про ситуацію на Курщині

Головком ЗСУ Олександр Сирський доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій.

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Володимир Зеленський розповів про ситуацію в Курській області / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 4 окрема танкова бригада

Президент України Володимир Зеленський відвідав прикордонні райони Сумської області, де провів нараду з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

У зустрічі взяв участь голова Сумської ОВА Володимир Артюх, повідомив глава держави у своєму Telegram-каналі.

Він уточнив, що головком ЗСУ доповів про оперативну обстановку в усіх районах активних дій, і зокрема на найжорсткіших напрямках фронту.

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"Повідомив про кроки щодо посилення оборони на Торецькому та Покровському напрямках. У визначених районах Курської області під контролем України ще один населений пункт, і маємо поповнення обмінного фонду", - написав Зеленський.

Дивіться відео - Володимир Зеленський відвідав прикордонні райони Сумської області:

/ Скриншот

Операція в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

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Раніше в Офісі президента назвали мету операції в Курській області. Сторони повертаються до концепції справедливого переговорного процесу, впевнений Михайло Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що ЗСУ розширили плацдарм у Курській області. ЗСУ стали підривати мости через рейку Сейм - на півночі Глушківського району Курської області.

Як розповів у коментарі ЗМІ начальник Сумської ДВА Олексій Дрозденко, стрімкий прорив у Курській області був лише перший етап операції український військ на території Росії.

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