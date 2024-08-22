Путін терміново перекидає строковиків на "захист" Курська: як це вплине на бої

Росії все ще бракує людського резерву. Але Москва навряд зважиться на ще одну мобілізацію.

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Бої у Курській області - що відомо про ситуацію у РФ / Колаж Главреда. Фото: скріншот видео, УНІАН

Кремль не оголошуватиме додаткову мобілізацію, а просто кине у бій за Курську область строковиків, переконаний генерал-майор запасу СБУ, директор Агентства з реформування сектору безпеки Віктор Ягун.

Цю силу використовувати значно дешевше, зазначив він в ефірі Еспресо.

На думку Ягуна, Росії за нинішнього темпу бойових дій вже недостатньо 30-40 тисяч осіб - саме таку кількість "живої сили" набирали щомісяця.

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І без оголошеної мобілізації Росія кожні 6 місяців, за підрахунком експерта, призиває до 300 тисяч строковиків.

Ягун переконаний, що залучення строковиків до бойових дій вигідно Україні.

"Нам це на руку, оскільки ми розуміємо, які ризики пов'язані зі строковиками. Їхня загибель викликає зовсім інші емоції, ніж у випадку з професійними військовими", - зауважив Ягун.

Крім того, коли Путін прийшов до влади, він обіцяв забезпечити високу безпеку держави, не покладаючись на строковиків.

"Він завжди особисто втручався у питання, пов'язані зі строковиками, і для нього це було табу. Але в нинішній ситуації бачимо зовсім інший підхід", - зазначив експерт.

Хто такий Віктор Ягун Віктор Ягун - український військовий, громадський діяч, генерал-майор запасу Служби безпеки України. У період з березня 2014-го по червень 2015-го року був заступником голови СБУ. Під проводом Ягуна добувалася і оприлюднювалася інформація про участь російських військ і роботу спецслужб у війні проти України на Донбасі. Учасник ООС на Донбасі.

Бої в Курській області - проблема з резервами у РФ

На тлі успішного просування ЗСУ в Курській області російське командування все ще не поспішає посилювати той регіон військами з фронту в Україні, що, згідно зі ЗМІ, було першочерговою метою усієї Курської операції ЗСУ.

Наразі Москва задовольняється насильницьким перекиданням у Курську область строковиків і відмовників. Посилюється вербування зеків. Паралельно РФ намагається домогтися успіхів на Сході України за будь-яку ціну.

Також командування РФ кинуло на оборону території Курщини "космічну піхоту", включно зі списаними військовими зі станцій попередження про ядерний удар і з полків важких бомбардувальників. До підрозділів потрапили бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Bloomberg, своєю чергою, зауважував, що Росія може оголосити нову мобілізацію до кінця 2024 року через нестачу резервів. Втім, поки Москва обмежиться ресурсом строковиків.

Полковник СБУ Роман Костенко підкреслив, що у Москви немає особливих резервів поза полем бою, щоб відбити удар по Курській області. Агресору доведеться або "знімати" підрозділи, які вже воюють, із передової, або залучати резерви, які мали посилити ділянки на Сході або Півдні України. В іншому разі Україну нічого не зупинить піти далі Курська.

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