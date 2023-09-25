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Вже цього тижня: США можуть офіційно схвалити передачу Україні ATACMS

Ангеліна Підвисоцька
25 сентября 2023, 21:08 обновлено 25 сентября, 21:16
Американський експерт переконаний, що ці ракети здатні перевернути ситуацію на українському фронті.
ATACMS, США
США на цьому тижні можуть прийняти рішення про передачу ATACMS Україні / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Офіс президента

США вже цього тижня можуть схвалити передачу Україні ракет ATACMS з касетною бойовою частиною. Про це заявив колишній спецпомічник командувача ЗСУ Валерія Залужного, президент Американського університету в Києві Ден Райс, повідомляє Newsweek.

Він переконаний, що після отримання цих ракет, на українському фронті відбудеться переломний момент. Експерт каже, що США наближаються до остаточного зняття блокади з поставок тактичної ракетної системи великої дальності ATACMS.

"На цьому тижні, ймовірно, буде схвалено рішення щодо кластерних ракет HIMARS ... Отримання згоди на передачу Himars DPICM цього тижня змінить гру. Вони, швидше за все, з'являться на полі бою наступного тижня без необхідності навчання та змін, які матимуть величезне значення. Коли ці ракети запускаються, вони перетинають звуковий бар'єр. Для мене це звук свободи", - сказав Ден Райс.

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Що таке ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактична балістична ракета класу земля-земля, вироблена американською компанією Lockheed Martin. Має дальність застосування до 300 км на твердому паливі. Її різні варіанти оснащення носять індекси МО США MGM-140, MGM-164 і MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковому контейнері має індекс М39.

ATACMS можуть бути випущені з реактивних систем залпового вогню, таких як M270 MLRS і M142 HIMARS.

Ракети ATACMS для України

Україна все ближче до отримання ATACMS, США можуть дати ракети вже восени, написали 15 вересня журналісти The Wall Street Journal. Тоді повідомлялося, що Штати дадуть Києву такі ракети, але в обмеженій кількості.

19 вересня президент Володимир Зеленський розповів про прогрес у питанні передачі ATACMS Україні. Гарант сказав, що переговори Києва і Вашингтона щодо далекобійних ракет вже на "фінішній прямій".

США відправлять Україні ракети ATACMS, але деталі угоди обговорюються, повідомляли американські журналісти. Зокрема, обговорювалося, які типи ATACMS поставлять Києву і в рамках яких термінів.

В Білому домі відзначили, що Байден допускав передачу ракет ATACMS Україні, проте інформації, яку можна було б оголосити в публічному просторі з цього питання, поки немає.

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