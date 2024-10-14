На Україну чекає похмура зима через російські атаки і зниження підтримки США - WSJ

Україна просить надати більше зброї та іншої допомоги, щоб покласти край війні на вигідних умовах, але адміністрація Байдена налаштована скептично.

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На Україну чекає важка зима / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Війна в Україні триває вже третій рік, зима 2024-25 буде дуже похмурою. Сили оборони України втрачають позиції на східному фронті, західна військова допомога зменшилася і сповільнилася, а в холодні місяці може погіршитися ситуація з відключенням електрики, оскільки кількість російських ракет і дронів перевищує можливості протиповітряної оборони України. Про це пише The Wall Street Journal.

Українські війська чіпляються за важливі стратегічні пункти на сході країни, такі як розташоване на пагорбі місто Часів Яр, протистоячи хвилям російської піхоти і масованим бомбовим ударам, що руйнують будівлі. Але останніми тижнями Росія захопила місто Вугледар, просунулася до логістичного центру Покровськ і просунулася в інших містах.

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Президент Байден та інші західні лідери неодноразово заявляли, що хочуть перемоги України, але надають недостатню підтримку, щоб зупинити Росію та переломити ситуацію, кажуть українські урядовці та солдати.

Ще більше занепокоєння у Києва викликає той факт, що колишній президент Дональд Трамп заявив, що в разі перемоги на президентських виборах у листопаді він буде прагнути до швидкого укладення мирної угоди з російським диктатором Володимиром Путіним, який ясно дав зрозуміти, що хоче капітуляції України. Росія, тим часом, планує збільшити військові витрати на чверть наступного року, сигналізуючи про своє довгострокове прагнення взяти гору над Україною.

Під час візитів до європейських столиць і США останніми тижнями президент України Володимир Зеленський просив надати йому більше зброї та гарантій безпеки в рамках того, що він назвав "планом перемоги", спрямованим на завершення війни на вигідних для України умовах.

"Адміністрація Байдена, яка крапельно постачала зброю Україні, побоюючись спровокувати Росію, дала стриману відповідь. Американські чиновники заявили, що план Зеленського повторює деякі більш ранні прохання, і зазначили, що члени НАТО розходяться в думках щодо того, чи варто пропонувати Україні офіційне запрошення приєднатися до неї", - ідеться в статті.

Зеленський мав намір обговорити свій план із Байденом та іншими союзниками на запланованій зустрічі у форматі "Рамштайн" у Німеччині минулого тижня, але президент США скасував свою поїздку через ураган "Мілтон" у Флориді.

"Нам доведеться сісти за стіл переговорів з українцями і опрацювати питання про те, що ви можете зробити насправді, а не те, що у вас є в цьому списку", - сказав генерал ВПС США Браун-молодший, голова Об'єднаного комітету начальників штабів.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що план являє собою детальну стратегію, що включає військові, економічні, політичні та дипломатичні кроки, необхідні для того, щоб змусити Росію припинити війну.

Серед них - прохання про надання більшої кількості ракет дальнього радіусу дії, відомих як ATACMS і Storm Shadow, і дозвіл на їхній запуск по військових об'єктах у глибині Росії. За словами Подоляка, це може змінити розрахунки Путіна, посиливши внутрішній тиск, а також послабивши російські фронтові сили.

Досі США відмовлялися дати дозвіл, побоюючись, що Росія розцінить це як серйозну ескалацію.

За словами Подоляка, без додаткової підтримки України війна може затягнутися на роки і в підсумку підірвати авторитет західних країн у світі. За його словами, якщо змусити Україну вести переговори з позиції слабкості, це не покладе кінець конфлікту, а тільки дасть Путіну сил для досягнення його головної мети - повного контролю над Україною.

При цьому видання зазначає, що Київ прагне показати, що може використовувати підтримку з користю. У серпні українська армія почала раптовий наступ на Курську область Росії, швидко захопивши близько 100 міст і сіл, які відтоді перебувають під їхнім контролем.

Україна також завдала низку дальніх ударів по території Росії та окупованої України, знищивши склади з боєприпасами і паливом.

Українські передові частини відчувають брак основного обладнання, включно з бронетехнікою та артилерією, а також брак військ. Уряд України не мобілізує людей молодше 25 років, щоб запобігти демографічному колапсу і соціальним потрясінням.

За словами Подоляка, ситуація поліпшується, і Україні вдається проводити деякі ротації військ і збільшувати розмір своїх резервів. Минулого тижня французький уряд заявив, що готує і оснащує українську бригаду, а з початку вересня у Франції проходять навчання близько 2300 солдатів.

"На внутрішньому фронті українці дедалі більше втомлюються від війни, і опитування показують поступове збільшення кількості готових до переговорів. Але це не означає, що вони готові до поступок. За даними серпневого опитування Фонду демократичних ініціатив, київського аналітичного центру, менш ніж кожен десятий готовий віддати Москві будь-яку територію, щоб припинити війну", - зазначає видання.

WSJ також цитує українського пілота безпілотника Олександра Солонька, який воює на східному фронті й уважає, що будь-яка мирна угода, окрім досягнутої шляхом перемоги над росіянами та на полі бою, лише ненадовго заморозить конфлікт, дозволивши їм переозброїтися.

"Вони знову нападуть. І так триватиме доти, доки наша країна не зникне з карти світу", - упевнений військовий.

План перемоги України - останні новини

Україна розробила план, який передбачає посилення військових і політичних позицій Києва для того, щоб здобути перемогу над агресором Росією. Під час нещодавнього візиту до США Зеленський презентував план перемоги президенту Джо Байдену, та кандидатам на пост господаря Білого дому - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

За даними Bloomberg, План перемоги Володимира Зеленського прохолодно зустріли у Вашингтоні. Західні союзники посилили тиск на Київ на користь конкретного плану закінчення війни.

Зеленський заявив, що перший пункт плану перемоги - запрошення України до НАТО. Якщо буде ухвалено таке рішення, глава Кремля Володимир Путін зазнає геополітичної поразки.

План перемоги Зеленського - основні пункти / Інфографіка Главреда ​

Раніше глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що План перемоги, ініційований президентом Володимиром Зеленським, буде презентовано суспільству. Однак опублікують його не повністю, оскільки низка деталей цього документа є поки що закритою.

Сам Зеленський 7 жовтня заявив, що План перемоги буде презентовано партнерам України, після чого його буде доопрацьовано й оприлюднено.

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський презентував під час візиту до США президенту Джо Байдену та двом кандидатам на президентське крісло в Білому домі - демократці Камалі Гарріс і республіканцю Дональду Трампу.



За даними The Times, план, насамперед, передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

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