Україну атакує ракета-дрон РФ: комбат ЗСУ розкрив головну небезпеку

Щоб забезпечити безпеку населення, необхідно посилювати протиповітряну оборону, переконаний командир батальйону безпілотних систем.

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Військовий розповів про протистояння атакам РФ / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Найважливіше із заяв "Луки":

Україні необхідно посилювати протиповітряну оборону

Деякі безпілотники РФ прирівнюють до ракет

Протистояти терору РФ можна лише дзеркальними відповідями – ударами вглиб Росії, заявив командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

"Щоб убезпечити населення, необхідно посилювати протиповітряну оборону", - підкреслив він в інтерв’ю "Главреду".

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За словами військового, дрони "Герань-4" і "Герань-5" тероризують переважно цивільне населення.

"Тому вони створюють більше проблем мирному населенню, ніж військовим. Такі безпілотники небезпечні через високу швидкість і велику масу бойової частини. Швидкість "Герань-4" сягає від 450 до 600 кілометрів. Бойова частина, залежно від модифікації, важить 50–90 кілограмів", - зазначив він.

Співрозмовник пояснив, що у "Герань-5" бойова частина також важить 90 кг, але дальність польоту вже сягає 1000 кілометрів. При цьому БПЛА оснащений, в основному, осколково-фугасною бойовою частиною, яка здатна руйнувати будівлі та завдавати шкоди цивільному населенню.

"Загалом "Герань-5" класифікують як реактивний ударний БПЛА-камікадзе. Але якщо оцінювати тактико-технічні характеристики, він ближчий до реактивної ракети. Звичайні "Шахеди" - гвинтові, а ці - вже реактивні. Тому безпілотник прирівнюють до ракети", - додав "Лука".

/ Главред

Подробиці масованої атаки РФ

Під час чергового масштабного удару по території України російські війська застосували різні види ракетного та безпілотного озброєння. Використання кількох типів засобів ураження одночасно створило додаткове навантаження на українську систему ППО. Зокрема, російська армія задіяла балістичні та крилаті ракети, а запуски ракет "Калібр", згідно з повідомленням, здійснювалися з акваторії Каспійського моря.

Удари по Україні - новини за темою

Як писав Главред, у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що країна-агресор Росія в ніч на 7 жовтня завдала масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши 48 крилатих ракет.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ф підняла Ту-95 і накрила Україну трьома хвилями ракет: під ударом Київ, Дніпро, Кременчук.

Раніше повідомлялося про те, що Київ зазнав балістичного удару. У Дарницькому районі столиці загинули дві людини, коли уламки впали на територію гаражного кооперативу, а загалом наслідки зафіксовано в чотирьох районах міста.

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Про персону: комбат "Лука" Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО. Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил. Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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