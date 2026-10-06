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"Все готове": комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ

Руслана Заклінська
6 жовтня 2026, 20:34
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За словами "Луки", масована атака тисячі дронів спричинить хаос у РФ.
'Все готове': комбат анонсував новий рівень ударів та блекаути у РФ
У ЗСУ розкрили сценарій нового етапу ударів по Росії / Колаж: Главред, фото: magnific.com, 44 оабр

Ключові тези комбата:

  • Україна нарощує далекобійні можливості БПЛА
  • Частина Росії може залишитися без електроенергії
  • У ЗСУ допускають комбіновані удари дронами та ракетами

Україна може завдати Росії серйозних ударів по інфраструктурі та спричинити блекаути в частині країни. Для цього вже створюються необхідні можливості, а розвиток далекобійних БПЛА може доповнитися вітчизняними ракетами. Про це в інтерв’ю Главреду розповів командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади Володимир із позивним "Лука".

"Частина Росії опиниться у блекауті – все для цього готове", - переконаний він.

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За його словами, частина російських територій може опинитися без електроенергії. Прифронтові міста РФ уже стикаються з перебоями, а Україна продовжує нарощувати можливості для ударів углиб російської території.

"Ми швидко розвиваємося у сфері БПЛА та нарощуємо удари вглиб: у новинах можна побачити, як Сили оборони кожні 2-3 тижні перевершують рекорди щодо далекобійності", - зазначив Володимир.

Він вважає, що за умови збереження нинішніх темпів до дронів можуть додатися нові українські ракети. Це дозволить застосовувати комбіновані удари.

Військовий зазначив, що останні місяці Росія вже бачить зростання можливостей України. За його словами, навіть якщо з кількох сотень запущених дронів до цілі долітає значна частина, масштабніша атака може створити для російської ППО серйозні проблеми.

"Якщо з 300-400 дронів долітає половина, то можна лише уявити, що буде під час комбінованої атаки з тисячею БПЛА. Вороже ППО стане безсильним. На росіян чекатимуть тотальний хаос і розгубленість", - заявив Володимир.

Чи будуть в Україні тривалі відключення світла - думка експерта

Росія продовжує енергетичний терор України, регулярно завдаючи ударів по об’єктах енергосистеми. Київ уже витримав кілька атак, однак частина об’єктів критичної інфраструктури залишається недостатньо захищеною.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко попередив, що через нові удари в Україні можуть початися масштабні відключення електроенергії. За його словами, найбільша загроза наразі існує для Києва, який російські окупанти вже неодноразово атакували.

Попенко зазначив, що ситуація може різко погіршитися вже у жовтні.

"Наступні удари можуть привести до того, що Київ вже в жовтні буде сидіти з графіками по 14–16 годин без світла", - наголосив він.

Водночас експерт підкреслив, що багато залежатиме від подальших атак РФ по енергетичних об’єктах. Нові пошкодження можуть посилити навантаження на систему та призвести до тривалих обмежень електропостачання.

Удари України по РФ - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, 30 вересня та в ніч на 1 жовтня Сили оборони уразили низку військових об’єктів РФ. Біля Донецька знищено місце зберігання та запуску ударних БпЛА.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи уразили низку важливих об'єктів російських окупантів. 2 та 3 жовтня під удар потрапили місця зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони продовжують відповідати на російські атаки ударами по об'єктах, пов'язаних із військовою машиною РФ. Він зазначив, що українські підрозділи вразили позиції Іскандерів у Брянській області. Також були удари по об'єктах у Самарській області, пошкоджено судно в Чорноморську та влучання по мосту в Києві.

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Про персону: комбат "Лука"

Володимир із позивним "Лука" - командир батальйону безпілотних систем 151-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.

Почав службу ще до повномасштабного вторгнення, пройшов АТО.

Навчався в Харківському національному університеті Повітряних Сил.

Брав участь в обороні Сєвєродонецька, Лисичанська та інших гарячих точок на передовій, а також в операціях на Харківському напрямку.

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