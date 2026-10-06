Ту-160 вже в небі: є загроза масованого ракетного удару по Україні

Київ та область залишаються під підвищеною балістичною загрозою, а загальний потенціал російського залпу оцінюють у десятки крилатих ракет.

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Ту-160 вже в небі - Росія готує новий ракетний удар по Україні / Колаж: Главред, фото: УНІАН, uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Три Ту-160 уже вилетіли з аеродрому "Бєлая"

Монітори очікують ракетну атаку вночі 7 жовтня

Для Києва зберігається підвищена балістична загроза

Росія може готувати новий масований ракетний удар по Україні в ніч на 7 жовтня. Зафіксовано виліт трьох стратегічних бомбардувальників Ту-160 та фіксують інші ознаки підготовки до атаки. Про це повідомляють моніторингові канали, які відстежують рух російської стратегічної авіації, ракет і безпілотників.

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За їхніми даними, три Ту-160 вилетіли з аеродрому "Бєлая" на Далекому Сході. Монітори припускають, що можливі пуски можуть відбутися вже вночі.

Аеродроми стратегічної авіації Росії / Інфографіка: Главред

"На пускових очікуємо в районі 03:30-04:30", - йдеться у повідомленні.

Окремо повідомляється про передислокацію російських Ту-95МС та Ту-160 протягом 6 жовтня. Моніторингові ресурси оцінюють, що для можливої атаки РФ потенційно може залучити до 10 Ту-95МС і до 3 Ту-160.

Окрему увагу монітори звертають на Київ та область. За їхніми повідомленнями, протягом ночі зберігається підвищена загроза застосування балістичних ракет.

"Також РФ може призначити до 24 ракет "Калібр"", - попередили.

Увечері 6 жовтня столиця вже зазнала атаки безпілотників. Мер Києва Віталій Кличко повідомляв про роботу сил ППО та закликав мешканців перебувати в укриттях.

Повітряні сили ЗСУ ввечері попереджали про рух російських реактивних БпЛА в напрямку української столиці.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Росія змінила тактику ударів - що відомо

Росія взимку може розширити удари по критичній інфраструктурі України, додавши до енергетичних об’єктів водоканали. Водночас російська армія вже змінила формат атак: масштабні залпи стали рідшими, зате дрони застосовують майже безперервно. Про це повідомив військовий експерт Олег Жданов у коментарі ТСН.

Нинішня стратегія російських атак відрізняється від тієї, яку Росія застосовувала раніше. Якщо раніше ворог міг накопичувати значну кількість озброєння для одного потужного удару, то тепер частіше підтримує постійну загрозу невеликими хвилями.

Жданов зазначає, що кількість безпілотників у найбільших атаках зменшилася. Замість ударів із сотнями дронів одночасно РФ переважно використовує менші групи, а кількість ракет у таких атаках також залишається обмеженою.

Окремо експерт звернув увагу на те, що російська авіація останнім часом рідше залучається до ударів по Україні. Натомість противник компенсує це регулярністю застосування безпілотників.

"Зате вони змінили тактику. І, бачите, сьогодні атака на нашу країну триває безперервно", - сказав Жданов.

Звідки і якими типами ракет РФ атакує Україну / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку РФ до масованого удару по Україні. Він акцентував увагу на тому, що оновлена інформація від розвідки вже передана уряду й військовим для планування заходів протидії. За його словами, визначено першочергові завдання, розподіл засобів ППО та організацію логістичних рішень для реагування на можливі удари.

Заступник командувача Повітряних Сил Юрій Черевашенко повідомив про динаміку загрози з боку російських реактивних безпілотних літальних апаратів. Черевашенко зазначив, що швидкість реактивних дронів до 800–900 км/год може зрости в найближчому періоді. За його даними, нині реактивні БпЛА становлять близько 40% від усіх дронів ворога і їхня частка може зрости до 80%, а масові поставки перехоплювачів очікують не раніше кінця листопада.

Також Черевашенко також повідомив про стан укомплектованості сил протиповітряної оборони. За інформацією командування, ППО недоукомплектована на 25% і укомплектованість перевищує 75%. Основний дефіцит визначено у засобах ураження повітряних цілей, при цьому частину льотного складу планують перекваліфікувати на пілотів реактивних БпЛА-перехоплювачів.

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Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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