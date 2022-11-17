На Україну 17 листопада через різке похолодання чекають планові та аварійні відключення світла

В Україні тривають відключення світла через російську військову агресію / Колаж УНІАН, Вікіпедія

По всій території України в четвер, 17 листопада, будуть планові та аварійні відключення світла. Такі заходи впроваджуюится через різке похолодання і на тлі пошкоджень енергетичної інфраструктури в результаті ракетних ударів з боку країни-агресора Росії.

Як повідомили в Укренерго, через те, що в країні різке похолодання, зросло споживання електрики в регіонах, де вже відновили електропостачання після масованих ракетних ударів РФ 15 листопада.

Атаки держави-окупанта ускладнили непросту ситуацію в енергетичній системі. Тому застосовуються аварійні та планові відключення світла.

Ремонтні бригади цілодобово працюють над тим, щоб повернути українцям світло.

"Енергетики змушені застосувати більший обсяг обмежень. Це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже шостої прицільної ракетної атаки рашистів по енергооб'єктах. Ремонтні бригади працюють цілодобово над відновленням понівеченої інфраструктури, щоб повернути світло українцям", - підкреслили в Укренерго.

Відключення світла в Україні

Заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що 15 листопада Росія завдала ракетних ударів по 15 енергетичних об'єктах у різних регіонах України.

Російські удари на той момент залишили без світла 7 мільйонів абонентів у 18 регіонах країни, включаючи Київ, Київську, Харківську, Донецьку, Львівську та Дніпропетровську області.

Голова Комітету ВР з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус заявив, що в Україні ще довго триватимуть відключення світла. Ситуація ускладнюється, тому на стабілізацію енергетичної системи можуть піти не тижні, а навіть місяці.

Керівник Київської ОВА Олексій Кулеба сказав, що ситуація з електропостачанням в регіоні залишається складною. Застосовуються екстрені аварійні відключення світла.

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