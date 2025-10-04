Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Коротко:
- Запроваджується заборона на вилов форелі у зв'язку з її нерестом
- Обмеження діятимуть з 10 жовтня 2025 року по 1 березня 2026 року
В Україні тимчасово заборонять ловити форель під час періоду її нересту. Обмеження почнуть діяти з 10 жовтня, і рибалкам, які порушуватимуть цю заборону, загрожуватимуть штрафи. Як повідомив Закарпатський рибоохоронний патруль у Facebook, заборона стосується гірських річок області.
Період нересту триватиме з 10 жовтня 2025 року до 1 березня 2026 року. У цей час вилов форелі з водойм категорично заборонений.
"Нерест є одним із найвразливіших періодів у житті форелі. Для відкладання ікри риба обирає чисті ділянки з гальковим чи кам’янистим дном, де течія забезпечує достатній рівень кисню. Мета заборони - створення сприятливих умов для природного відтворення популяції", — йдеться у повідомленні.
Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням.
За незаконний вилов струмкової форелі передбачений штраф, а також компенсація збитків у розмірі 7 225 гривень за кожну спійману рибину.
Яка риба водиться в українських водоймах - деталі
Главред розповідав раніше історію про рибалку з Вінниці, який похвалився значним уловом: йому вдалося спіймати справді велику щуку, що важила майже чотири кілограми.
Однак, схоже, найбільше пощастило рибалці на Київщині. На озері Картар, розташованому у Володарському районі, він витягнув рідкісний вид риби - чорного амура. Варто зазначити, що ця риба занесена до Червоної книги України.
Крім того, нещодавно ще один український рибалка показав свій рідкісний трофей: він зловив марену звичайну, яку також називають вусачем. Як і чорний амур, цей вид риб внесений до Червоної книги.
