Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Даяна Швець
4 жовтня 2025, 22:29
81
Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність та штраф.
рыбалка, штраф
За що штрафують рибалок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Запроваджується заборона на вилов форелі у зв'язку з її нерестом
  • Обмеження діятимуть з 10 жовтня 2025 року по 1 березня 2026 року

В Україні тимчасово заборонять ловити форель під час періоду її нересту. Обмеження почнуть діяти з 10 жовтня, і рибалкам, які порушуватимуть цю заборону, загрожуватимуть штрафи. Як повідомив Закарпатський рибоохоронний патруль у Facebook, заборона стосується гірських річок області.

Період нересту триватиме з 10 жовтня 2025 року до 1 березня 2026 року. У цей час вилов форелі з водойм категорично заборонений.

відео дня

"Нерест є одним із найвразливіших періодів у житті форелі. Для відкладання ікри риба обирає чисті ділянки з гальковим чи кам’янистим дном, де течія забезпечує достатній рівень кисню. Мета заборони - створення сприятливих умов для природного відтворення популяції", — йдеться у повідомленні.

Яка прісноводна риба водиться в Україні
Яка прісноводна риба водиться в Україні / Главред - інфографіка

Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням.

За незаконний вилов струмкової форелі передбачений штраф, а також компенсація збитків у розмірі 7 225 гривень за кожну спійману рибину.

Яка риба водиться в українських водоймах - деталі

Главред розповідав раніше історію про рибалку з Вінниці, який похвалився значним уловом: йому вдалося спіймати справді велику щуку, що важила майже чотири кілограми.

Однак, схоже, найбільше пощастило рибалці на Київщині. На озері Картар, розташованому у Володарському районі, він витягнув рідкісний вид риби - чорного амура. Варто зазначити, що ця риба занесена до Червоної книги України.

Крім того, нещодавно ще один український рибалка показав свій рідкісний трофей: він зловив марену звичайну, яку також називають вусачем. Як і чорний амур, цей вид риб внесений до Червоної книги.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

штраф штрафи новини України рибалка цікаві новини
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Летять сотні "Шахедів", Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

Летять сотні "Шахедів", Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

22:46Україна
У Грузії спалахнули масові протести: палац президента беруть штурмом

У Грузії спалахнули масові протести: палац президента беруть штурмом

20:35Світ
ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті

ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті

20:12Україна
Реклама

Популярне

Більше
"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

"Живіть із цим": утікач Влад Яма глузливо звернувся до українців

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Землетрус зруйнує Кримський міст: учені назвали ймовірні терміни

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Гороскоп на жовтень 2025: на один знак зодіаку чекає місяць сили та позитивних змін

Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Гороскоп на завтра 5 жовтня: Дівам - особлива зустріч, Рибам - витрати

Останні новини

23:58

Жовта коробчаста розмітка з'явилася на дорогах України: що вона означає

22:46

Летять сотні "Шахедів", Ту-95 вже на старті: висока загроза масованої атаки

22:29

Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

21:56

Ціни на м’ясо шалено злетіли, цукор ринув униз: які ціни на продукти у світі

21:55

Духовні дари і благословення: що вам залишили пращури за датою народження

Путін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє "другий фронт" проти Заходу - ЧаленкоПутін поставив собі дедлайн у півроку, він відкриє «другий фронт» проти Заходу - Чаленко
20:45

Хто притягне фінансову удачу у жовтні: астрологи назвали ТОП-4 знаки зодіаку

20:36

"Арсенальна" вже не найглибша: xи варто українцям далі вірити у легенди СРСР

20:35

У Грузії спалахнули масові протести: палац президента беруть штурмомВідео

20:12

ЗСУ зачищають важливий пункт від ворога: Сирський поділився успіхами на фронті

Реклама
20:09

Гороскоп Таро на завтра 5 октября: Водолеям - сбавить обороты, Львам - мера

19:57

Ключовий завод РФ - у вогні: ССО з повстанцями провели операцію на Ленінградщині

19:41

Влупить 2-градусний мороз: названо регіони, де будуть дощі та сніг

19:10

Як два головні маршрути російської нафти опинилися під серйозним тискомПогляд

19:01

Пенсії зростуть: у ПФУ зробили важливу заяву і назвали терміни

18:59

Ніч може бути важкою: РФ приготувала для атаки 700 "Шахедів" і балістику, деталі

18:57

Одеса, Львів і півострів Київ: де на карті світу сховалися українські містаВідео

18:41

Його матеріали змінювали країну: різко не стало відомого українського журналіста

18:11

Тряслися руки і повторював Януковича: Путін вразив публіку нездоровою поведінкою

17:57

Закінчення війни не видно: сумний прогноз щодо переговорів України та РФВідео

17:24

Серед поранених - діти, є жертва: нові деталі подвійного удару РФ по вокзалу у ШостціФото

Реклама
17:15

Невже інсценував смерть: у РФ переполох, труна Кеосаяна зникла, а могили немає

16:48

Під Добропіллям "зайцю відрізали вуха": військовий розповів про котли для росіян

16:44

Які зачіски провокують випадіння волосся: найчастіші помилки в укладці

16:34

Остапчук подарував дружині дороге авто: скоро отримає права

16:33

Партійне будівництво України – як змінювався політичний ландшафт актуально

16:09

Помітна зміна на валютному ринку: що скоро станеться з курсом долара

16:07

Виявляється, в Україні є кілька своїх Кавказів: географи зробили відкриття

16:03

Підірвано моторний відсік ракетного корабля РФ: деталі потужного удару спецсил ЗСУ

15:06

Секрет бездоганної чистоти: простий спосіб навести ідеальний порядок у доміВідео

14:55

Росіяни місяць готувались: в ISW назвали терміни масштабного ракетного удару

14:50

Можна просто їсти ложкою: швидкий рецепт фантастично смачної карамелі

14:49

Софі Лорен несподівано вийшла на публіку - як виглядає 91-річна легенда

14:43

Які рослини не можна обрізати в жовтні: список квітів, які ризикують загинути

14:13

Сили оборони готуються: у ВМС повідомили про початок нового етапу війни

13:56

Можна без побоювання збирати в лісі: топ-15 грибів без отруйних двійників

13:39

Яким містам України загрожує блекаут: у Раді дали тривожний прогноз

13:33

"Так солодко": ексдружина Комарова зробила романтичний натяк із міста коханняВідео

13:27

Секрет викрито: чи потрібно зрізати маленькі гумові "вусики" з нових шинВідео

13:19

Китайський гороскоп на завтра 5 жовтня: Бикам - розчарування, Тиграм - зрив

12:29

Вибухи і десятки "прильотів": РФ вдарила по Україні балістикою і дронами

Реклама
12:28

Коли в Україні з’явилось слово "гімн", та що воно означає – відповідь здивуєВідео

12:28

Близько 30 постраждалих: росіяни вдарили по пасажирському поїзду на Сумщині

12:25

"Мама в 47": відома українська ведуча показала новонародженого первістка

11:57

Китай допомагає РФ наводити по супутнику ракетні удари по Україні - СЗР

11:57

Усі покинули: Джулія Робертс розповіла, чому весь час плаче

11:53

НАТО скуповує танки на випадок війни з Росією, але є один нюанс - ЗМІ

11:43

Уражено низку важливих об'єктів: в Генштабі розкрили деталі ударів по Росії

11:40

Зірку "Сам удома" розбив інсульт: який він має виглядВідео

11:33

Один шматочок - і печінку не врятувати: шість головних правил "тихого полювання"Відео

11:17

Принц Вільям зробив несподівану заборону своїм дітям: "Дуже суворо стежимо"

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонПотапАлла ПугачоваСофія РотаруМаксим ГалкінОльга СумськаНастя КаменськихФіліп Кіркоров
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Культура
Як Росія вкрала в України гімнЧому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею України
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиПрості стравиСалатиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2025 Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти