Українських рибалок почали штрафувати на тисячі гривень: стала відома причина

Порушення заборони тягне за собою адміністративну відповідальність та штраф.

За що штрафують рибалок / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Коротко:

Запроваджується заборона на вилов форелі у зв'язку з її нерестом

Обмеження діятимуть з 10 жовтня 2025 року по 1 березня 2026 року

В Україні тимчасово заборонять ловити форель під час періоду її нересту. Обмеження почнуть діяти з 10 жовтня, і рибалкам, які порушуватимуть цю заборону, загрожуватимуть штрафи. Як повідомив Закарпатський рибоохоронний патруль у Facebook, заборона стосується гірських річок області.

Період нересту триватиме з 10 жовтня 2025 року до 1 березня 2026 року. У цей час вилов форелі з водойм категорично заборонений.

"Нерест є одним із найвразливіших періодів у житті форелі. Для відкладання ікри риба обирає чисті ділянки з гальковим чи кам’янистим дном, де течія забезпечує достатній рівень кисню. Мета заборони - створення сприятливих умов для природного відтворення популяції", — йдеться у повідомленні.

Яка прісноводна риба водиться в Україні / Главред - інфографіка

Порушення цих правил вважається адміністративним правопорушенням.

За незаконний вилов струмкової форелі передбачений штраф, а також компенсація збитків у розмірі 7 225 гривень за кожну спійману рибину.

Яка риба водиться в українських водоймах - деталі

Главред розповідав раніше історію про рибалку з Вінниці, який похвалився значним уловом: йому вдалося спіймати справді велику щуку, що важила майже чотири кілограми.

Однак, схоже, найбільше пощастило рибалці на Київщині. На озері Картар, розташованому у Володарському районі, він витягнув рідкісний вид риби - чорного амура. Варто зазначити, що ця риба занесена до Червоної книги України.

Крім того, нещодавно ще один український рибалка показав свій рідкісний трофей: він зловив марену звичайну, яку також називають вусачем. Як і чорний амур, цей вид риб внесений до Червоної книги.

