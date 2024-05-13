Російського 'Алігатора' приземлили: українські військові збили гелікоптер Ка-52

Вартість одного збитого "Алігатора" складає 16 мільйонів доларів.

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ЗСУ збили російський Ка-52 / Колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, uk.wikipedia.org

У понеділок, 13 травня, українські військові збили російський вертоліт Ка-52, відомий як "Алігатор". Про це повідомила 47-ма окрема механізована бригада.

"Друзі, чудові новини. Воїни 47 окремої механізованої бригади приземлили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор", - зазначили у повідомленні.

За словами військових, вартість такого вертольота становить 16 мільйонів доларів.

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"Дякуємо бійцям зенітного ракетно-артилерійського дивізіону за роботу! Працюємо далі!" - додали у пресслужбі бригади.

Гелікоптер Ка-52 Ка - 52 "Алігатор" (згідно кодифікації НАТО — Hokum B) — російський розвідувально-ударний гелікоптер нового покоління. Здатний вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Являє собою подальший розвиток гелікопера Ка-50 "Чорна акула", передає Вікіпедія. Варіант корабельного базування Ка-52К може оснащуватися порівняно потужнішим, ніж більшість ударних гелікоптерів армійської авіації, комплексом керованого озброєння "Гермес-А" з максимальною дальністю стрільби 15-20 км. Вартість одного гелікотера Ка-52 становить близько 857 млн рублів (приблизно 12,5 млн доларів).

Знищення літаків РФ - новини за темою

Нагадаємо, 11 травня на Авдіївському напрямку українські захисники збили російський штурмовик Су-25, повідомила 110-а окрема механізована бригада.

Також у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак був успішно збитий воїнам 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

Як повідомляв Главред, зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України, спільно з Головним управлінням розвідки, вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 19 квітня.

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