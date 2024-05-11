'Граку' підрізали крила: ЗСУ збили на сході російський штурмовик Су-25

Вдалими діями відзначилися зенітники зі 110-ї бригади ЗСУ.

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На фронті збили літак РФ / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, Міноборони РФ

Штурмовик Су-25 російських окупантів був збитий українськими захисниками на Авдіївському напрямку.

Про це йдеться в повідомленні 110-ої окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Літакопад російських повітряних суден триває", - зазначили українські захисники.

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Вони уточнили, що вдалими діями відзначилися зенітники зі 110-ої бригади.

"Сьогодні вразили черговий Су-25. Окупанти досі не зрозуміли, що нема чого літати в нашому небі. Будуть падати й далі", - додали бійці зі 110 ОМБр.

/ Facebook/110separatebrigade

Знищення літаків РФ - останні новини за темою

Раніше у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський повідомив, що українським військовим вдалося ефективно знищити російський штурмовик Су-25. Літак був успішно збитий воїнам 110-ї окремої механізованої бригади на Донеччині.

Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил України, спільно з Головним управлінням розвідки, вперше знищили стратегічний бомбардувальник Ту-22М3 19 квітня. Цей літак атакував українські міста крилатими ракетами Х-22, а також було знищено дві такі ракети.

Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що це була відповідь на обстріли українських міст, зокрема Дніпра та Дніпропетровщини, і що такі дії допоможуть послабити можливості Росії в обстрілах України.

Літак Су-25 Су-25 (неофіційна назва "Грак") - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки в зоні бойових дій вдень і вночі при візуальній видимості цілі, а також знищення об'єктів із заданими координатами в разі льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також маловисотні повітряні, повільні цілі. Орієнтовна вартість такого штурмовика дорівнює 11 млн доларів.

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