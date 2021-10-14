Українські військові отримають премію і грошове забезпечення

Українські військові отримають премію / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про деякі заходи щодо забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців та ветеранів війни", в якому йдеться про преміювання українських військових з нагоди свята Дня захисників та захисниць України.

Про це йдеться на сайті президента у четвер, 14 жовтня.

Документ зобов'язує Кабінет Міністрів України невідкладно вжити заходів щодо виплати в повному обсязі належного грошового забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України.

Крім того, мова йде про одноразове преміювання з нагоди Дня захисників і захисниць України.

Також до 31 грудня цього року уряд зобов'язаний внести на розгляд парламенту України законопроект щодо вдосконалення системи грошового забезпечення військовослужбовців з урахуванням кращого досвіду провідних іноземних держав.

Реклама

Відтепер Кабмін кожні три місяці надаватиме звіт про реалізацію заходів щодо соціального захисту ветеранів війни та сімей загиблих.

Дивіться відео: На Софіївській площі в Києві можна побачити сучасне технічне оснащення українського війська

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до кінця поточного року в Україні з'явиться військова місія Євросоюзу, до якої планується залучити 30 постійних радників ЄС. Передбачається, що це дозволить створити в Україні багаторівневу систему військової освіти та запровадити якісне дистанційне навчання.

Довідка:

Щорічно День захисника України відзначається 14 жовтня. Цього року свято випадає на четвер.

День захисника України був встановлений указом президента Петра Порошенка в 2014 році як державне свято. Він покликаний вшанувати всіх тих, хто захищає честь і територіальну цілісність країни, і тих, хто загинув на фронті.

Дата свята була обрана не випадково. 14 жовтня - велике релігійне свято –Покров Пресвятої Богородиці. Саме Богоматір вважалася покровителькою українського козацтва.

У 2021 році Верховна Рада підтримала зміни в назві свята на День захисників і захисниць України, щоб вшанувати і жінок, які несуть військову службу.