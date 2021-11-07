Українські туристи в Туреччині не можуть повернутися додому через суїцид товариша

Туристи застрягли в аеропорту / Reuters

Група українських туристів у жовтні полетіла до Туреччини і вирушила в похід по Лікійській стежці. Через кілька днів їх товариш наклав на себе руки і тому людей досі не пускають додому через розслідування інциденту.

Про це написала в фейсбук українська туристка Ірина Громико, що входить до складу цієї групи. У зв'язку з трагедією були допити і суд, який встановив заборону на виїзд з країни для семи українців. Між тим з дня трагедії пройшло вже три тижні.

Жінка стверджує, що у безпосереднього свідка трагедії, який не входив до складу групи, турецька поліція нібито "не взяла ні свідчень, ні хоча б контактних даних". Тіло загиблого відправили в Україну і поховали 22 жовтня. Обставин загибелі українця вона не уточнює.

Туристи змушені шукати дешеве житло і економити гроші, які вже закінчуються.

"Кожного будинку чекають сім'я, діти, робота, яку я, наприклад, ймовірно втрачу, якщо не повернуся в найближчий тиждень", – зазначила українка.

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Між тим в українському консульстві на запити і прохання про допомогу відповіли, що "в такому випадку допомога не передбачена законодавством" і вони не можуть впливати на дії турецької сторони.

Інша учасниця розповіла, як вони намагаються вирішити проблему

Українці вирішили через Facebook просити про допомогу та сприяння їх поверненню додому. Вікторія Скрипка (Зінчук) розповіла, що місцеві українські мігранти допомогли туристам з пошуком дешевшого житла і знайшли людину, яка погодилася бути перекладачем у суді.

Вона також написала, що повернеться, як тільки знімуть ID-заборону.

Реакція українських дипломатів

Заборона на виїзд з Туреччини групи українських туристів буде знята після проведення слідчих дій та експертиз у справі про загибель одного з учасників групи, повідомив у коментарі Укрінформу консул України в Анталії Емір Рустамов.

Зараз основна (але не єдина) версія слідства з приводу смерті туриста - самогубство. За словами консула, керівник групи відповів, що вони самостійно контролюють процес з прокуратурою і адвокат їм не потрібен.

Раніше повідомлялося, що у Греції на Афоні врятували двох українців, які збилися з дороги і два дні блукали в горах. Гора Афон для православних всього світу - одне з головних святих місць.