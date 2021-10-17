Збилися з дороги та два дні блукали в горах: у Греції на Афоні врятували двох українців

Двоє українців заблукали на Афоні / ua.depositphotos.com

У Греції ввечері 15 жовтня заблукали двоє українських паломників на горі Афон. Після доби пошуків їх вдалося врятувати. Їх перевели в румунський монастир для надання першої допомоги, оскільки вони були виснажені.

Зазначається, що українські туристи були паломниками, в районі Афона розташовано безліч православних святинь. Загубилися вони в п'ятницю, під час сильного туману розійшлися з шістьма іншими українцями та повернули не туди, пише місцеве видання Ekathimerini.

Коли основна група помітила зникнення людей, звернулася в поліцію. Після цього розпочали рятувальну операцію, до якої залучили 14 поліціянтів, 8 рятувальників, а також ченців, які добре орієнтуються на місцевості. В результаті їх знайшли біля одного зі скитів виснаженими, але неушкодженими

Гора Афон для православних усього світу – це одне з головних святих місць. Вона є найбільшою спільнотою православних монахів у світі та внесена до переліку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО.

Українці в горах

У Грузії після сходження на гору Тетнульд в регіоні Верхня Сванетія, на північному заході Сакартвело загинув український альпініст Петро Борис. Чоловік був пластуном і невтомним мандрівником.

Раніше повідомлялося, що Українська альпіністка Ірина Галай підкорила найнебезпечнішу в світі "гору вбивцю". Наша співвітчизниця розвінчала міф, що на неї можуть піднятися виключно професіонали, як до цього вважалося в світі альпінізму. Іра стала першою українкою, якій вдалося зійти на К2.