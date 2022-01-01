Українські порти тепер закриті для російських кораблів: заборона набула чинності

Україна закрила порти для російських кораблів / УНІАН

В Україні набув чинності закон "Про внутрішній водний транспорт". З 1 січня 2022 року почала діяти заборона на доступ у внутрішні води нашої країни для російських кораблів.

Це пов'язано з тим, що Росія визнана в Україні країною-агресором з 2015 року. У статті 45 докумену йдеться, що в наші внутрішні води не зможуть потрапити судна, які плавають під прапором РФ, належать росіянам або фізичним або юридичним особам, щодо яких Україна ввела санкції.

читайте такожУ Байдена попередили Путіна: США вдарять потужними санкціями у разі вторгнення в УкраїнуТаким чином, право на прохід внутрішніми водами України можуть отримати тільки кораблі, ніяк не пов'язані з країнами, визнаними у нас державами-агресорами або державами-окупантами.

Також забороняється реєстрація в Державному судновому реєстрі України плавзасобів росіян.

Раніше ми повідомляли, що українцям можуть заборонити переїжджати або змінювати місце проживання у разі запуску на території України або в окремих місцевостях воєнного стану. Заборони або обмеження здійснюються військовим командуванням, А також органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.

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