SIM-карти за паспортом: в Україні з 1 січня набув чинності новий закон

Українцям нададуть 3 роки, щоб адаптуватися до змін.
У суботу, 1 січня 2022 року, набув чинності закон про електронні комунікації. Відтепер українцям потрібно буде "прив'язувати" SIM-карти до паспортів в обов'язковому порядку. Законом передбачений перехідний період до 2025 року, за цей період часу користувачі повинні себе ідентифікувати.
У тексті закону 089-IX йдеться про те, що користувачі в процесі отримання електронних послуг повинні пройти ідентифікацію в установленому новими правилами порядку. Потрібно підписати договір або надати паспортні дані.
читайте такожУкраїнців хочуть зобов'язати прив'язати SIM-карти до паспортів: навіщо це потрібноЗокрема, до 1 січня 2025 року, абоненти отримають можливість самоідентифікації. Якщо людина не ідентифікувалася, а перехідний період завершився, надання електронних комунікаційних послуг припиняється.
Якщо користувач не підписав договір або не надав дані паспорта два місяці потому, то комунікаційну послугу відключать.
SIM-карти в Україні за паспортами
У серпні у Верховній Раді було зареєстровано проект закону, який передбачає продаж SIM-карт за паспортами. Як вважають депутати, ідентифікація українців допоможе захистити українців від шахраїв.і посилить захист персональних даних.
Як стверджував нардеп від Слуги народу Олександр Федієнко, мобільні номери в Україні стануть іменними. Українці підписуватимуть договори з абонентами стільникового зв'язку.
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